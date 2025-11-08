Trên một sườn núi ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), căn nhà nhỏ của bà Tăng Mỹ Vân, 72 tuổi, khiến nhiều người xúc động khi mọi bức tường đều dán kín giấy khen của 8 đứa cháu nội ngoại, trang 163 đưa tin.

Không chỉ động viên, bà còn tự học bảng cửu chương và tiếng Anh cùng các cháu, lấy chính mình làm gương. Mỗi khi có cháu đạt được giấy khen, bà lại rút 20 tệ (khoảng 73.000 đồng) khen thưởng, coi đó là phần quà khích lệ tinh thần.

“Mẹ tôi chỉ học đến lớp 3, nhưng yêu thích đọc sách và luôn dạy con cháu rằng chỉ có học hành mới thay đổi được số phận”, chị Tiêu, con út của bà Vân, chia sẻ.

Theo chị Tiêu, mẹ chị là một người nông dân hiền lành, chăm chỉ và lạc quan. Hàng ngày bà sống bằng việc nuôi gà, bán trứng, trồng rau, nhặt ve chai. Dù cuộc sống khó khăn, bà vẫn dành thời gian đọc sách, học chữ và truyền cảm hứng học tập cho thế hệ sau.

Bà Vân truyền cảm hứng học tập cho các cháu. Ảnh: 163

Gia đình chị Tiêu có 6 anh chị em, trong đó chị là con út. 8 đứa cháu của bà Vân gồm 3 con của chị Tiêu, 3 con của người anh và 2 con của chị cả. Hiện 2 cháu lớn đang học lớp 11, còn cháu nhỏ nhất chưa tròn 1 tuổi.

“Thấy mẹ một mình chăm nhiều cháu quá vất vả, tôi quyết định đưa con về ở cùng, giúp mẹ trông các cháu”, chị Tiêu nói.

Chị Tiêu cho biết mình bắt đầu quay video từ tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 7 năm nay, một clip quay cảnh mẹ chị cùng cháu học bài và thưởng 20 nhân dân tệ mỗi khi có giấy khen bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ, nhận được hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ.

“Tôi thật không ngờ video giản dị ấy lại khiến nhiều người quan tâm đến vậy. Cảm ơn mọi người đã yêu thương mẹ tôi”, chị Tiêu xúc động nói.

Dù tuổi đã cao, bà Vân vẫn giữ tinh thần “học suốt đời, sống tích cực”. Bà luôn nhắc các cháu rằng chỉ có tri thức mới giúp con người vươn ra khỏi núi đồi, thay đổi số phận. Và những tờ giấy khen được dán đầy tường chính là niềm tự hào lớn nhất của người bà 72 tuổi ấy.