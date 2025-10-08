Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, mưa lũ càn quét gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành trong đó có Thái Nguyên. Nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên biến thành sông, nhiều ngôi nhà bị ngập quá tầng 1.

Cụ bà 91 tuổi phải sơ tán lên tầng 2 vì tầng 1 ngập nặng. Nhưng sau đó không lâu, nước cũng dâng lên mấp mé tầng 2

Hình ảnh người dân loay hoay sinh hoạt trong căn nhà ngập nặng, thậm chí phải cố thủ nhiều giờ đồng hồ trên mái nhà khiến người xem xót xa.

Vũ Kiên (SN 1996, Thái Nguyên) cho hay, căn nhà cấp bốn của bố mẹ anh ở xã Trại Cau ngập nặng từ đêm 6/10. Sau trận mưa lớn, nước dâng nhanh, đến 7/10 đã ngập đến nóc nhà.

Hình ảnh cụ bà tóc bạc ngồi canh bát hương gia tiên khiến người xem thương xót

“Nhà ngập đến mái, bố mẹ và em gái tôi phải sang nhà bà nội ở bên cạnh để trú chân.

Nhà bà nội có 2 tầng, tầng 1 là khu sinh hoạt, thờ cúng, tầng 2 là gác xép nhỏ. Đến sáng 7/10, nước ngập quá tầng 1, tràn lên cầu thang. Bà nội, bố mẹ, chú ruột và em gái tôi phải dồn lên tầng 2 tránh lụt. Đồ đạc gần như không sơ tán được gì. Vợ chồng tôi sống ở nhà riêng cách đó 15km cũng phải sơ tán, đến ở nhờ nhà người thân”, Kiên kể.

Kiên nghe em gái kể lại, trong lúc rối ren, bà nội 91 tuổi của anh vẫn cố gắng đem bát hương chồng và bát hương gia tiên lên gác xép tránh lụt. Hình ảnh 3 bát hương được đặt tạm trên chiếc giường nhỏ ở gác xép, bà nội cố gắng che chắn khiến anh xót lòng.

“Ngày giỗ của ông nội tôi vừa qua mấy ngày. Bà nội tôi thương ông lắm nên thấy cảnh này, tôi càng thương bà hơn.

Bà tôi bảo với cả nhà, mấy chục năm qua bà chưa từng thấy trận ngập nào kinh khủng như thế. Cơn bão Yagi năm 2024 cũng gây ngập nặng nhưng không đến mức nước tràn vào nhà, ngập hết tầng 1 và mấp mé tầng 2 như vậy”, Kiên chia sẻ.

Nước ngập lên đến mái nhà ở xã Trại Cau

Khoảng 15h ngày 7/10, bà nội, bố mẹ, chú ruột và em gái Kiên đã được đội cứu hộ hỗ trợ đưa ra khỏi vùng ngập. Nhờ đó, anh yên tâm phần nào.

Tuy nhiên, nhà bác ruột anh ở gần đó thuộc khu nước chảy xiết nên vẫn mắc kẹt ở tầng 2. Đến sáng 8/10, Kiên cố gắng liên lạc với gia đình bác nhưng chưa được.

“Tôi cầu mong nước rút sớm để gia đình và bà con đỡ khổ”, Kiên nói.

Tầng 1 nhà Tuấn ngập nặng sau cơn mưa lớn kéo dài

Sáng 7/10, nhìn cảnh đồ đạc cùng rác rưởi trôi nổi giữa dòng nước đục ngầu ở tầng 1 trong căn nhà thuộc xã La Hiên (Thái Nguyên), Nguyễn Tuấn (SN 2000) “dở khóc dở cười”.

Tuấn và bố mẹ đẻ sống trong căn nhà này. Tuấn kể, sau trận mưa lớn vào đêm 6/10, nước tràn vào nhà khiến tầng 1 ngập nặng. Rạng sáng 7/10, nước rút dần nhưng sau đó lại xảy ra mưa lớn khiến tình trạng ngập nặng hơn, nước dâng cao 1,4m.

“Nhà tôi chủ quan không sơ tán đồ đạc nên khi nước dâng cao, đồ ở tầng 1 đều bị ngập nước. Tôi và bố mẹ cố gắng chuyển được thứ gì lên tầng 2 thì chuyển nhưng vẫn bị thiệt hại 2 tủ gỗ bày hàng, 1 tủ lạnh và vài thiết bị điện tử”, Tuấn kể.

Nước ngập lên tận giường

Gia đình Tuấn mất nhiều thời gian, công sức dọn rửa nhà cửa, đồ đạc

Khi nước ngập đến thắt lưng, Tuấn vội chạy ra tiệm tạp hóa mua đồ ăn dự trữ. Khoảng 15h cùng ngày, nước rút dần, gia đình anh bắt tay vào dọn dẹp.

“Từ chiều qua đến sáng nay, tôi và bố mẹ vẫn tập trung dọn dẹp, xịt rửa nhà và đồ đạc. Tuy nhiên, tình hình mới chỉ đỡ hơn phần nào chứ chưa thể trở lại bình thường”, Tuấn chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC