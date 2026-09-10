Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 7/9 tại khu vực Mas-ha, thuộc tỉnh Salfit ở khu vực Bờ Tây (Palestine). Camera giám sát ghi lại cảnh chiếc xe tải loại bơm bê tông đang di chuyển xuống một đoạn đường dốc thì bất ngờ mất kiểm soát. Chiếc xe nặng nhanh chóng tăng tốc và lao thẳng về phía mép đường.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, nam tài xế mở cửa cabin, nhảy khỏi xe rồi lăn trên mặt đường. Chỉ chưa đầy một giây sau, chiếc xe tải đâm xuyên qua rào chắn bên đường và lao xuống vực dốc sâu.

Sau cú nhảy, tài xế nhanh chóng đứng dậy. Người này được cho là chỉ bị thương nhẹ. Một số người dân và tài xế đi đường gần đó lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng của nạn nhân cũng như chiếc xe.

Đoạn video cho thấy nam tài xế đã thoát khỏi cabin chỉ trong tích tắc, ngay trước khi chiếc xe lao xuống vực, qua đó tránh được hậu quả nghiêm trọng.

(Theo Newsflare)

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