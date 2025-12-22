Từ cột mốc hạ tầng mang tính lịch sử này, một “đường băng” tăng trưởng đang hình thành, đưa Cần Giờ và ứng viên “kỳ quan đô thị tương lai” Vinhomes Green Paradise tiến vào chu kỳ bứt phá mạnh mẽ, hướng thẳng tới dòng khách quốc tế và giới tinh hoa toàn cầu.

Thời khắc lịch sử đổi thay cả vùng đất

Ngày 19/12, sân bay Long Thành đã ghi dấu cột mốc quan trọng khi đón ba chuyến bay đầu tiên, sau chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm hạ cánh an toàn vào chiều 15/12.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ khai thác thương mại từ đầu năm 2026 với công suất 25 triệu lượt khách/năm, sau đó nâng lên 100 triệu lượt khách/năm khi hoàn thiện toàn bộ các giai đoạn. Một “siêu cửa ngõ” quốc tế mới hình thành, đặt Việt Nam vào bản đồ trung chuyển hàng không khu vực và toàn cầu.



Thời khắc lịch sử khi sân bay Long Thành khai trương chuyến bay đầu tiên. Ảnh: ACV

Thực tế cho thấy, tại bất kỳ quốc gia nào, nơi xuất hiện các đại sân bay quốc tế, nơi đó sẽ hình thành những cực tăng trưởng mới. Changi Airport đã đưa Sentosa trở thành biểu tượng thượng lưu của Singapore; Incheon Airport tái định hình vành đai kinh tế phía Tây Seoul; Dubai International Airport là bệ phóng để Palm Jumeirah vươn lên thành “kỳ quan” bất động sản, du lịch toàn cầu. Long Thành được kỳ vọng sẽ lặp lại công thức thành công đó tại Việt Nam, nhưng với quy mô và dư địa còn lớn hơn.

Nằm cách sân bay Long Thành khoảng 45 phút di chuyển, Vinhomes Green Paradise sở hữu lợi thế hiếm có: khả năng tiếp cận trực tiếp dòng khách quốc tế mà không cần trung chuyển qua trung tâm TP.HCM. Với giới tinh hoa toàn cầu, yếu tố “đi thẳng, đến nhanh, trải nghiệm ngay” chính là tiêu chuẩn mới của các điểm đến cao cấp.

Lợi thế này càng được gia cố khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đồng loạt triển khai. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ ngày 19/12, dự kiến khai thác từ quý IV/2028, cùng tuyến đường vượt biển Vũng Tàu - Cần Giờ dự kiến hoàn thành vào quý I/2029, sẽ tạo nên mạng lưới kết nối đa chiều hiếm có giữa sân bay quốc tế, trung tâm TP.HCM và vùng biển phía Nam.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã chính thức động thổ ngày 19/12



Theo các kịch bản dự báo, khi toàn bộ hệ thống hạ tầng đi vào vận hành, Vinhomes Green Paradise có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm - một con số đủ để kích hoạt hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, thương mại vận hành liên tục quanh năm.

“Kỳ quan đô thị” chinh phục giới tinh hoa quốc tế

Vinhomes Green Paradise được định vị là siêu đô thị ESG++ xanh - thông minh - sinh thái - tài sinh hàng đầu thế giới. Mật độ xây dựng chỉ 16%, cùng địa thế tựa rừng, hướng biển độc nhất vô nhị, giúp nền nhiệt tại đây luôn thấp hơn nội đô 2 - 3 độ C. Đây là yếu tố ngày càng được giới thượng lưu toàn cầu coi trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh.

Vinhomes Green Paradise tạo dựng không gian an cư, nghỉ dưỡng lý tưởng chuẩn ESG++ hiếm có trên thế giới. Ảnh phối cảnh

Giữa thiên nhiên trong lành, Vinhomes Green Paradise hấp dẫn giới tinh hoa toàn cầu bởi bộ sưu tập tiện ích hạng sang hiếm có. Điểm nhấn mang tính biểu tượng là Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha do Gensler - tập đoàn thiết kế hàng đầu thế giới - kiến tạo. Hai nhà hát với tổng sức chứa 5.000 chỗ, lấy cảm hứng từ những con sóng Cần Giờ, được kỳ vọng trở thành “Sydney Opera House phiên bản Việt”, nơi giao thoa giữa nghệ thuật đỉnh cao quốc tế và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó là hai sân golf 18 hố do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế - những “chữ ký” bảo chứng cho đẳng cấp toàn cầu. Tại đây, thể thao, nghệ thuật và thiên nhiên hòa quyện trong từng trải nghiệm.

Ở trung tâm siêu đô thị, biển hồ Lagoon rộng hơn 800 ha mang đến kỳ nghỉ 365 ngày/năm với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, các hoạt động thể thao nước và không gian thư giãn chuẩn resort, được ví như “Maldives giữa lòng thành phố”.

Vinhomes Green Paradise đưa những “kỳ quan tiện ích” đẳng cấp thế giới vào đại đô thị. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, tổ hợp VinWonders 122 ha với khoảng 200 trò chơi - lớn nhất trong các công viên giải trí trên thế giới - cùng ngọn núi tuyết 68m cao nhất thế giới, đưa Vinhomes Green Paradise sánh ngang các thủ phủ giải trí hàng đầu như Tokyo, Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Dòng du khách khổng lồ mà Vinhomes Green Paradise đón nhận trong tương lai sẽ tạo ra nhu cầu lớn về lưu trú 5 sao, F&B, bán lẻ, giải trí, wellness, thể thao biển… mở ra dư địa tăng trưởng bền vững cho các trục thương mại và hệ sinh thái kinh doanh. Công suất khai thác cao, dòng tiền ổn định và lượng khách quay lại liên tục chính là “trái ngọt” mà giới đầu tư tìm kiếm.

Song song, dòng cư dân tinh hoa - từ giới thượng lưu sở hữu ngôi nhà thứ hai, chuyên gia quốc tế đến những người thành đạt theo đuổi lối sống xanh, sống khỏe, sống giàu trải nghiệm - sẽ tạo nền tảng bền vững cho thị trường bất động sản hạng sang.

Theo TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, trong 10 - 20 năm tới, các đại đô thị đạt chuẩn full-cycle ESG++ như Vinhomes Green Paradise có thể chỉ chiếm dưới 1% nguồn cung toàn cầu. “Nguồn cung cực hiếm, trong khi nhu cầu từ tầng lớp trung và thượng lưu ngày càng lớn, khiến ESG++ trở thành nhóm tài sản blue-chip, có giá trị cao và khả năng phòng thủ tốt trong mọi chu kỳ kinh tế”, ông nhận định.

Sân bay Long Thành đang trong giai đoạn “chạy nước rút”. Khi những chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh, dòng chảy du lịch, thương mại và đầu tư toàn cầu sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đưa Vinhomes Green Paradise bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Từ một vùng ven biển, Cần Giờ đang đứng trước cơ hội chuyển mình thành cực tăng trưởng đột phá của đầu tàu kinh tế phía Nam - nơi hội tụ dòng tiền, dòng người và tầm nhìn của những nhà đầu tư đi trước thời cuộc.

Thế Định