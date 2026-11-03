Mai Thu Hương - thí sinh đang lọt vào top 8 Sao Mai 2026 đã có những cú liều ăn điểm để gây ấn tượng trong phần thể hiện ở liveshsow 4,5 trực tiếp liên tiếp trên sóng VTV3.

Trong liveshow 4 với chủ đề "Những giai điệu bất hủ", tiết mục Cô gái vót chông của Mai Thu Hương tái hiện hình ảnh người con gái Tây Nguyên kiên cường trong những năm tháng kháng chiến. NSND Quang Vinh nhận xét Thu Hương mang đến diện mạo mới cho ca khúc và hoàn thành tốt phần trình diễn.

Mai Thu Hương trong tiết mục "Cô gái vót chông".

Trong khi đó, PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá cao kỹ thuật thanh nhạc của Mai Thu Hương khi thể hiện ca khúc thuộc dòng nhạc thính phòng, dù thí sinh theo đuổi phong cách dân gian. Tân Nhàn khen ngợi: “Các kỹ thuật của bạn, tôi đánh giá rất cao bởi hát không khác gì các nghệ sĩ theo đuổi phong cách thính phòng”.

Bốn năm sau khi tạo dấu ấn tại Sao Mai 2022, Mai Thu Hương trở lại cuộc thi với một lựa chọn nghệ thuật không thay đổi nhưng đã được mở rộng đáng kể về biên độ thể hiện. Dân gian đương đại vẫn là trục phong cách xuyên suốt, song ở Sao Mai 2026, cô chủ động đưa thêm chất thính phòng vào cách xử lý tác phẩm để tạo nên sự khác biệt trong nhiều ca sĩ dân gian.

Mai Thu Hương từng thi Sao Mai 4 năm trước.

Trở lại Sao Mai 2026 sau 4 năm, Mai Thu Hương không tạo cảm giác của một thí sinh muốn làm mới mình bằng cách phủ nhận những gì đã có. Ngược lại, sự tiến bộ của cô nằm ở việc tiếp tục đi sâu vào con đường đã lựa chọn từ Sao Mai 2022: Dân gian đương đại.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Mai Thu Hương của năm 2022 và năm 2026 vì thế không nằm ở việc cô đổi phong cách mà ở chỗ phong cách ấy đã có thêm chiều sâu và độ mở. Mai Thu Hương vẫn giữ cách nhả chữ mang sắc thái dân gian, vẫn phát huy ưu thế ở những câu hát mềm, những luyến láy giàu nữ tính và khả năng truyền tải tinh thần của chất liệu vùng miền. Song ở những phần thi gần đây, có thể nhận thấy rõ hơn cách cô sử dụng kỹ thuật thanh nhạc theo hướng thính phòng để tạo độ vang, độ đầy và sự ổn định cho âm thanh, đặc biệt ở những đoạn cần “trường” hơi, “quãng” rộng hoặc cường độ lớn.

Việc pha chất thính phòng vào Dân gian đương đại là một lựa chọn không đơn giản. Nếu không kiểm soát tốt, người hát rất dễ rơi vào hai thái cực: hoặc thính phòng hóa quá mức khiến tác phẩm trở nên nặng nề, mất đi sự tự nhiên của dân gian; hoặc chỉ dừng ở những kỹ thuật bề mặt, khiến sự kết hợp trở nên khiên cưỡng. Với Mai Thu Hương, điều đáng ghi nhận là cô đang dần tìm được điểm cân bằng. Chất thính phòng được đưa vào như một công cụ để mở rộng khả năng biểu đạt chứ không thay thế nền tảng dân gian. Nhờ vậy, màu sắc quen thuộc của Thu Hương vẫn còn đó, nhưng giọng hát có thêm sức vóc và không gian thể hiện.

Mai Thu Hương có ngoại hình sáng sân khấu.

Điểm đáng chú ý ở Mai Thu Hương của Sao Mai 2026 là khả năng lắng nghe và tự điều chỉnh bản thân. Với một giọng hát đã có trải nghiệm sân khấu và từng đạt thành tích cao ở mùa trước, việc quay trở lại một cuộc thi luôn đi kèm áp lực không nhỏ. Người hát rất dễ rơi vào tâm lý bảo vệ những gì từng làm tốt. Thu Hương lại cho thấy thái độ ngược lại, sẵn sàng tiếp nhận những nhận xét về sự tiết chế, chiều sâu hay cách xử lý và chuyển hóa chúng thành sự thay đổi cụ thể ở các vòng thi sau. Sự cầu thị ấy không chỉ giúp cô cải thiện từng phần trình diễn mà còn phản ánh một tư duy nghề nghiệp nghiêm túc.

Sao Mai 2026 vì thế không phải là một cuộc “làm lại” với Mai Thu Hương mà là bước tiếp theo trong hành trình cô đã bắt đầu từ 4 năm trước. Sự nhất quán với dân gian đương đại cho thấy cô hiểu mình muốn đi đâu còn việc mở rộng sang chất thính phòng cho thấy cô không muốn đứng yên trong chính lựa chọn ấy.

Màn trình diễn “Cô gái vót chông” của Mai Thu Hương:

Ảnh: NVCC

Video: Bảo Quyên