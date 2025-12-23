6 robot hình người Unitree G1 đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau màn biểu diễn nhào lộn đồng bộ trên sân khấu ca nhạc tại Thành Đô (Trung Quốc), một tiết mục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được Elon Musk nhận xét ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Ấn tượng”.

Trong buổi hòa nhạc tuần trước của ca sĩ Vương Lực Hoành, các robot Unitree G1 xuất hiện với trang phục ánh bạc, quần da đen, thực hiện vai trò vũ công phụ họa.

Chúng phối hợp nhịp nhàng với vũ đoàn người thật qua các động tác đánh tay, đá chân, xoay người, trước khi bất ngờ thực hiện cú nhào lộn khiến khán giả bùng nổ. Video màn trình diễn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem.

Ra mắt năm 2024, Unitree G1 cao 1,27 m, nặng khoảng 35 kg, được trang bị từ 23 đến 43 khớp chuyển động, mô-men xoắn cực đại lên tới 120 Nm và tốc độ di chuyển khoảng 2 m/s.

Tại Thế vận hội Robot hình người thế giới lần đầu tổ chức hồi tháng 8, mẫu G1 giành huy chương vàng nội dung vượt rào 100 mét với thời gian 33,71 giây.

Sự chú ý càng tăng khi CEO Tesla và SpaceX Elon Musk chia sẻ lại video biểu diễn trên nền tảng X. Tesla cũng đang phát triển robot hình người Optimus và từng giới thiệu mẫu này tại Hội nghị Robot Thế giới 2024 ở Bắc Kinh, gần đây còn công bố video Optimus chạy bộ để thể hiện tiến bộ về khả năng vận động.

Không chỉ G1, các sản phẩm khác của Unitree cũng liên tục xuất hiện ở những sân khấu lớn. Robot H1 của hãng từng trình diễn tại Gala mừng Xuân, chương trình truyền hình có lượng người xem lớn nhất Trung Quốc, hồi tháng 1.

Trong khi đó, mẫu R1 được tạp chí Time bình chọn là một trong những “Phát minh tốt nhất năm 2025”.

Đầu tháng này, Unitree còn giới thiệu “cửa hàng ứng dụng cho robot hình người đầu tiên trên thế giới”, cho phép người dùng chia sẻ và tải về các chuyển động, dữ liệu huấn luyện robot.

Công ty đã hoàn tất giai đoạn tư vấn trước IPO, chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước.

Nhà sáng lập Unitree, ông Wang Xingxing, được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc bổ nhiệm vào Ủy ban robot hình người quốc gia.

Ông cùng Peng Zhihui, đồng sáng lập AgiBot thường được giới chuyên môn gọi là “cặp sao song sinh” của ngành robot Trung Quốc.

Theo báo cáo gần đây của Morgan Stanley, Trung Quốc đang tiếp tục củng cố sự thống trị trong lĩnh vực robot hình người và khoảng cách dẫn trước so với Mỹ đang ngày càng nới rộng.

Dữ liệu phân tích cho thấy Trung Quốc đã vượt xa các đối thủ với 7.705 bằng sáng chế robot hình người trong 5 năm qua, áp đảo hoàn toàn so với con số 1.561 của Mỹ và 1.102 của Nhật Bản.

