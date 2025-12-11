LimX Dynamics, công ty robot có trụ sở tại Thâm Quyến, vừa công bố đoạn video cho thấy mẫu robot hình người Oli đạt mức độ linh hoạt cao hơn so với các lần thử nghiệm trước.

Trong video, robot bước qua các địa hình khó như cát lún, đá gồ ghề, ván gỗ và mảnh vỡ xây dựng mà vẫn giữ được thăng bằng.

Oli được trang bị 31 khớp chuyển động, hệ thống camera độ sâu đặt ở ngực và đầu cùng bộ theo dõi chuyển động, cho phép robot xử lý tình huống theo thời gian thực.

Khi bề mặt dưới chân bất ngờ dịch chuyển, robot tự điều chỉnh bước đi, giữ thẳng cơ thể mà không bị chao đảo.

Khả năng này thể hiện rõ khi Oli giẫm phải tảng đá lớn nhô cao khiến trọng tâm mất cân bằng. Thay vì dừng lại hoặc ngã, phần mềm điều khiển lập tức điều chỉnh, rút ngắn bước chân kế tiếp rồi chuyển trọng lượng sang vùng đất bên cạnh để lấy lại thăng bằng. Robot tiếp tục di chuyển bình thường sau đó.

LimX cho biết ngoài khả năng vượt địa hình, Oli còn thực hiện được nhiều thao tác tinh vi như nhặt vật nhỏ, duỗi người toàn thân hay tương tác với môi trường xung quanh.

Những thử nghiệm này được đánh giá là phù hợp với các ứng dụng như khảo sát địa hình, hỗ trợ trong môi trường chật hẹp hoặc nhận diện rủi ro tại công trường.

Ra mắt hồi tháng 7, Oli cao 1,65 m, nặng 55 kg và có 31 bậc tự do (DoF - tổng số các chuyển động độc lập mà robot có thể thực hiện trong không gian, tương ứng với mỗi khớp xoay hoặc tịnh tiến riêng biệt), cho phép mô phỏng nhiều chuyển động của con người.

Thiết kế mô-đun giúp robot tháo lắp nhanh, phù hợp với các đơn vị nghiên cứu cần thay đổi linh kiện trong quá trình thử nghiệm.

Hệ thống cảm biến của Oli sử dụng công nghệ hợp nhất dữ liệu từ IMU sáu trục, hai camera Intel RealSense D435i và tùy chọn LiDAR, hỗ trợ robot lập bản đồ 3D và nhận diện vật thể.

Robot cũng hỗ trợ kết nối qua USB 3.0, 3.2, Ethernet gigabit cùng các bộ công cụ dành cho nhà phát triển qua Python và nhiều phần mềm mô phỏng như NVIDIA Isaac Sim, MuJoCo và Gazebo.

Trong những video trước đó, Oli từng thực hiện các động tác nhảy múa, nhặt bóng tennis, tập thể hình và thậm chí biểu diễn kungfu cùng người thật. Khả năng này cho thấy robot đang tiến gần hơn đến chuyển động tự nhiên của con người.

Sự xuất hiện của Oli được xem là minh chứng cho tốc độ phát triển mạnh mẽ của ngành robot Trung Quốc, đặc biệt trong cuộc đua chế tạo robot hình người có khả năng hoạt động trong môi trường phức tạp.

(Theo interestingengineering)