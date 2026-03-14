Theo kết quả điều tra, “hệ sinh thái công nghệ", tiền ảo Xintel do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện cư trú tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Hệ sinh thái này gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution.

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024, Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), với tên miền đăng ký “xintel.vn”. Dự án được cấp phép thiết lập mạng xã hội, với mục đích xây dựng nền tảng để người dùng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Tuy nhiên, dưới danh nghĩa này, Thảo cùng các đối tượng liên quan đã phân công nhiệm vụ, chức danh cho từng người trong hệ thống, trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng lợi dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá một loại tiền ảo được giới thiệu có khả năng sinh lời “cực khủng”. Đồng thời, chúng dựng lên các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL… và tự tạo 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain nhằm kêu gọi, huy động vốn từ các nhà đầu tư, trong khi đồng Xin này không được pháp luật Việt Nam cho phép giao dịch.

Nhằm tránh rủi ro pháp lý và tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư, các đối tượng còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel (địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc), rồi giới thiệu đây là đơn vị chịu trách nhiệm vận hành dự án mạng xã hội Xintel và đồng tiền ảo Xin. Mục đích nhằm tạo vỏ bọc có doanh nghiệp quốc tế tham gia hệ sinh thái Xintel để thu hút nhà đầu tư rót tiền.

Ban chuyên án xác định có hơn 42.000 tài khoản người tham gia trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 bị can liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.