Quyết định rẽ hướng

Gần 2 năm qua, một ngày của chị Lừ Thị Oanh (28 tuổi, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) thường bắt đầu vào lúc 5h. Sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, đưa con đến trường, chị quay sang làm công việc của mình là buôn bán rau, củ, quả online.

Ít ai biết, người phụ nữ gắn liền với hình ảnh “tay xách nách mang” những đơn hàng rau củ từng tốt nghiệp ngành Luật kinh doanh quốc tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) với tấm bằng khá, có vài năm làm công việc văn phòng. Giờ đây nghĩ lại, chị Oanh cũng bất ngờ với sự rẽ hướng của mình.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Oanh sống tại khu chung cư ở An Khánh (Hà Nội). Năm 2024, chị sinh em bé đầu lòng, sau đó quyết định bỏ việc văn phòng để có thời gian chăm sóc gia đình.

Chị Oanh đã có gần 2 năm bén duyên với công việc bán rau, củ, quả ở chung cư

Nhiều lúc chị muốn tìm một công việc phù hợp, vừa kiếm được tiền phụ chồng, vừa có thời gian chăm con nhưng chưa được như ý.

Thời gian đó, mẹ ruột chị Oanh ở Sơn La thường xuyên gửi rau, củ, quả tươi cho chị. Nhiều khi ăn không hết, chị đem biếu hàng xóm hoặc bán bớt cho cư dân nội khu. Được mọi người khen rau tươi ngon hơn ở chợ, chị nảy ra ý tưởng kinh doanh online mặt hàng này.

Đầu năm 2025, chị nghiêm túc theo đuổi công việc mới. Chị tìm mối hàng uy tín ở quê và các vùng lân cận, đảm bảo rau, củ, quả tươi ngon, sạch sẽ, ngoài ra tìm thêm một số mặt hàng không phổ biến ở các khu chợ hay siêu thị tại Hà Nội.

Sau đó, chị đăng bài rao bán trên trang cá nhân, nhận đơn, đóng gói và tự đi giao hàng. Thời gian đầu, chị chủ yếu nhận đơn ở khu chung cư mình sinh sống, dần dần, tệp khách hàng rộng hơn, chị đi giao hàng quanh Hà Nội.

Rau, củ, quả mùa nào thứ ấy được chuyển từ Tây Bắc về bến xe Mỹ Đình. Hàng ngày, chị thuê người chở hàng từ bến xe vào nhà mình, sau đó tự phân loại, đóng gói và đi giao hàng.

Phòng khách vốn gọn gàng, ngăn nắp giờ đây ngày nào cũng bày la liệt các loại rau, củ, quả, bánh trái còn chị thì luôn chân luôn tay cân kéo, chia đơn…

Bán hàng trăm kg rau củ mỗi ngày

Mỗi ngày đơn về một nhiều hơn, chị Oanh tất bật từ sáng đến tối. Chị cho hay, số lượng bán ra nhiều ít tùy hôm nhưng trung bình chị bán được khoảng 100-200kg/ngày. Tháng 7/2026 (âm lịch), lượng đơn chị nhận được rất nhiều, có ngày đỉnh điểm bán được 250kg rau, củ, quả.

Mỗi ngày, chị Oanh nhập hàng tạ rau củ từ Tây Bắc về để bán

Thời gian đầu quy mô nhỏ, chị có thể một mình “cân hết” mọi việc. Sau này có quá nhiều đơn, chị phải thuê người đóng gói, giao hàng hoặc nhờ chồng phụ việc.

Cách đây không lâu, chồng chị cũng đã nghỉ hẳn công việc văn phòng, về phụ vợ bán rau, củ, quả.

“Tôi thường dậy từ 5h xem hàng đã đến nơi chưa, có trục trặc gì không. Khoảng 8h, tôi bắt đầu phân loại, đóng gói theo đơn và đi giao hàng.

Suốt cả ngày, tôi tập trung bán hết số hàng đã nhập. Buổi tối thì dành thời gian đăng bài rao bán trên trang cá nhân đến 22h mới nghỉ ngơi”, chị Oanh kể.

Công việc bán rau củ cho chị thu nhập tốt hơn mức lương văn phòng, thời gian linh động, chị có thể vừa kiếm tiền vừa chăm sóc gia đình, bởi vậy chị rất hài lòng.

“Tôi chỉ bán trong tuần, riêng ngày Chủ nhật sẽ nghỉ để chơi cùng con. Công việc không gò bó là điều khiến tôi thích nhất”, chị Oanh kể.

Dù vậy, gần 2 năm bán hàng online, chị cũng gặp không ít tình huống “dở khóc dở cười”. Có ngày bán ế mà hàng không thể để qua hôm sau, chị phải bỏ đi trong sự tiếc nuối. Có lần, phía đầu mối gửi hàng không đạt, chị phải bỏ cùng lúc 40-50kg rau củ. Những ngày không thuận lợi như vậy, chị cũng nản lòng.

“Cũng có hôm tôi quên đơn của khách, khiến họ nhỡ bữa. Tôi hết lời xin lỗi và bù đắp nhưng khách vẫn bỏ đi.

Có một lần, tôi cân và tính tiền sai cho khách, gửi họ 0,5kg hàng nhưng lại thu tiền 1kg. Khi khách phản hồi, tôi đã trả lại số tiền thừa ngay lập tức nhưng đó vẫn là lần cuối cùng họ mua hàng của tôi”, chị Oanh kể lại.

Video chị Oanh bán rau củ online thu hút 1,8 triệu lượt xem trên TikTok

Chị xác định, đây là nghề dịch vụ, phải trung thực, thẳng thắn, chu đáo thì mới giữ chân được khách hàng nên trong quá trình làm việc, chị luôn cẩn thận hết mức. Những lần hy hữu hàng có vấn đề, chị sẵn sàng bù tiền, đổi hàng cho khách hoặc không lấy tiền trong lần mua hàng sau.

Cách đây nửa năm, vợ chồng chị Oanh rời chung cư, thuê một căn nhà 3 tầng ở khu vực An Khánh (Hà Nội) để tiện cho công việc buôn bán. Kể từ ngày có mặt bằng thuận tiện, chuyện kinh doanh của chị càng thuận lợi hơn, chị cũng có thể khuyến khích khách đến tận nơi chọn hàng.

“Công việc này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, đôi khi phải bê vác nặng nhưng tôi vẫn rất thích vì đáp ứng được mong muốn của mình trong cuộc sống.

Tôi xác định gác lại tấm bằng cử nhân, làm công việc này lâu dài, may mắn quyết định ấy được chồng và hai bên gia đình ủng hộ”, chị Oanh chia sẻ.

Ảnh và video: NVCC