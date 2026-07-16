Sandra Lavie cùng các học sinh của mình. Ảnh: Instagram

Lớn lên tại Thụy Sĩ, Sandra Lavie Gojkovic có cuộc sống nhiều người mơ ước. Cô hoàn thành việc học, có công việc ổn định với mức thu nhập tốt tại Dubai, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, sở hữu căn hộ riêng và tận hưởng những tiện nghi của cuộc sống hiện đại.

Tuy nhiên, giữa những chuyến công tác và nhịp sống bận rộn nơi công sở, cô luôn day dứt với một câu hỏi: "Vì sao tôi lại có quá nhiều trong khi nhiều người khác lại có quá ít?".

Câu hỏi ấy đã khiến Sandra đưa ra một quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Khoảng 15 năm trước, cô nghỉ việc, rời bỏ cuộc sống quen thuộc và lên đường đến Ấn Độ mà không có một kế hoạch cụ thể nào.

"Ấn Độ khiến tôi trải qua cú sốc văn hóa nhưng cũng mang đến cho tôi những điều bản thân luôn tìm kiếm: sự giản dị, ý nghĩa sống và một góc nhìn khác về cuộc đời", Sandra chia sẻ.

Tấm vé một chiều đến Ấn Độ

"Tôi nghỉ việc, rời bỏ cuộc sống đủ đầy và đến Ấn Độ gần như không mang theo gì. Tôi chỉ có hai chiếc áo và hai chiếc quần", cô kể.

Một mình khám phá Ấn Độ bằng tàu hỏa, không có lịch trình cố định và không có người quen đồng hành, Sandra cho biết đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hoàn toàn tự do và hạnh phúc.

Dù phải đối mặt với sự khác biệt về văn hóa, những điều bất ngờ và nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày, Ấn Độ dần trở thành nơi giúp Sandra tìm thấy điều cô vẫn kiếm tìm.

Sandra Lavie cùng các học sinh của mình. Ảnh: Instagram

Từ hỗ trợ thiện nguyện đến xây dựng dự án riêng

Ban đầu, Sandra dự định hỗ trợ tài chính cho các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực xã hội. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, cô thấy nhiều dự án gặp khó khăn do vấn đề quản lý tài chính và cách triển khai chưa hiệu quả.

Cô muốn tự mình xây dựng mô hình minh bạch, bền vững, dựa trên nhu cầu thực tế của người dân. Và nếu muốn tạo ra sự thay đổi lâu dài, theo cô phải bắt đầu từ gốc rễ, từ những làng quê nghèo.

Sandra nhờ người dân địa phương đưa mình đến những ngôi làng xa xôi, nơi ít có người ngoài đặt chân tới.

Một chuyến đi đã đưa cô đến đảo Sagar, thuộc bang Tây Bengal, sau khoảng 2,5 tiếng di chuyển bằng tàu hỏa và thêm 1 tiếng đồng hồ đi thuyền.

Tại đảo Sagar, cô dành thời gian gặp gỡ người dân ở 3 ngôi làng để lắng nghe nhu cầu của họ. Những cuộc trò chuyện ấy trở thành nền tảng cho dự án mà cô bắt đầu cách đây 15 năm, theo Timesofindia.

Gõ cửa từng nhà

Cô quyết định xây dựng trường học miễn phí cho trẻ em nghèo. Ban đầu, Sandra nhận ra thử thách lớn nhất là tạo dựng niềm tin với người dân địa phương.

"Là một người nước ngoài, tôi hiểu rằng niềm tin của người dân cần phải được xây dựng. Tôi đã đi từng nhà để vận động các gia đình cho con đến trường", cô chia sẻ.

Ban đầu, nhiều phụ huynh còn do dự, một số người tò mò về ý tưởng của cô. Nhưng theo thời gian, số lượng học sinh tăng dần.

Hiện nay, trường tiểu học miễn phí do Sandra thành lập đang giáo dục khoảng 150 trẻ em ở 5 lớp học. Bên cạnh đó, tổ chức của Sandra còn triển khai chương trình đào tạo may cho 20 phụ nữ, giúp họ có thêm kỹ năng để hướng tới sự độc lập về tài chính.

"Cùng với đội ngũ của mình, chúng tôi hỗ trợ giáo dục tiểu học, các chương trình học bổ trợ và trao thêm cơ hội cho phụ nữ, trẻ em. Chúng tôi cũng nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình, tảo hôn, nạn buôn người và tầm quan trọng của giáo dục", cô nói.

Sandra cho biết niềm đam mê khám phá các nền văn hóa đã hình thành từ nhỏ, khi thường xuyên theo cha mẹ đi nhiều nơi và tiếp xúc với những cộng đồng khác nhau.

Sau 15 năm rời bỏ công việc văn phòng, cô chưa từng hối tiếc. Với Sandra, thành công không còn được đo bằng lương hay chức vụ, mà bằng những lớp học có tiếng trẻ em, những người phụ nữ học được kỹ năng mới và những gia đình tìm lại hy vọng.

"Tài sản vật chất chỉ mang lại sự tiện nghi trong một thời gian. Sự mãn nguyện lâu dài đến từ việc tạo cơ hội và đồng hành cùng những người kém may mắn", Sandra chia sẻ.

Cô khẳng định giúp đỡ người khác không chỉ là công việc mà là sứ mệnh của cuộc đời mình: "Tôi sẽ tiếp tục điều đó chừng nào còn sống".