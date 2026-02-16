Theo lời kể của ông Hiệp, khoảng 5h45 ngày 14/2, ông Hiệp đạp xe mang theo xấp vé số 180 tờ len lỏi qua các khu dân cư để mưu sinh. Khi đến khu vực cầu Láng Giang (xã Hòa Khánh), một đôi nam nữ đi xe máy bất ngờ áp sát, giả vờ hỏi mua.

Lợi dụng lúc ông Hiệp đưa xấp vé số cho chọn, hai đối tượng này bất ngờ tăng ga phóng chạy. Dù cụ ông đã cố gắng hô hoán, cầu cứu người đi đường nhưng các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát trong màn sương sớm.

Ông Hiệp kể vụ việc bị đôi nam nữ giật 180 tờ vé số. Ảnh: AH

Chia sẻ trong nghẹn ngào, ông Hiệp cho biết số tiền 1,8 triệu đồng bị mất là toàn bộ tiền vốn ông dành dụm để lấy vé bán kiếm lời dịp Tết. Hoàn cảnh khó khăn, ông phải rời TPHCM xuống Tây Ninh thuê trọ, sống nương nhờ vào những tờ vé số qua ngày.

Vụ việc không chỉ khiến cụ ông mất đi tài sản lớn nhất mà còn làm tan biến hy vọng về một cái Tết ấm cúng.

"Tôi không ngờ họ lại nhẫn tâm ra tay với một người già như tôi", ông Hiệp đau xót.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh cho biết, chính quyền xã đã nắm bắt vụ việc và đang phối hợp với công an cùng cấp để xác minh, truy tìm đối tượng.

Đồng thời, để giúp ông Hiệp vơi bớt nỗi đau và có điều kiện đón Tết, UBND xã sẽ trích một phần quà hỗ trợ kinh phí, giúp cụ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.