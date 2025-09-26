Cả gia đình mang chung một virus

Chị L.T.N (32 tuổi, trú tại Lai Châu) đang điều trị tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Chị N. phát hiện mình nhiễm viêm gan B từ năm 18 tuổi khi đi khám sức khỏe để xin việc. Sau khi được bác sĩ khuyên, cả gia đình chị đi kiểm tra và phát hiện đều nhiễm virus viêm gan, trong đó bố mắc cả viêm gan B và C thể hoạt động, mẹ và 5 người con nhiễm viêm gan B. Một người anh rể và cháu trong gia đình của chị N. cũng mang virus.

Đáng lo ngại, chị N. và chị gái đã tiến triển đến giai đoạn đầu của xơ gan.

Khi mang thai tháng thứ 5, bệnh nhân 32 tuổi xuất hiện triệu chứng vàng da, vàng mắt, suy gan và chớm xơ gan, dẫn đến sinh non ở tháng thứ 8. Sau sinh, chị phải điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do virus hoạt động mạnh, gây tổn thương nghiêm trọng chức năng gan.

Thạc sĩ, bác sĩ Đới Ngọc Anh, Khoa Viêm gan, cho biết nhiều bệnh nhân chỉ biết mình mắc viêm gan B khi tình cờ khám sức khỏe hoặc nhập viện vì biến chứng. Đây chính là lý do bệnh khó kiểm soát, gây hậu quả nặng nề cho người bệnh và cộng đồng.

Với gia đình chị N., bác sĩ đang chỉ định dùng thuốc kháng virus và được tư vấn để phòng tránh lây truyền sang thế hệ sau.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn một triệu ca tử vong do các biến chứng liên quan đến virus viêm gan B, đây là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm nhất toàn cầu.

Người bệnh khám và điều trị tại Khoa Viêm gan. Ảnh: BVCC.

Viêm gan B có thể tồn tại ở dạng cấp tính hoặc mạn tính. Điều đáng lo ngại là đa số người nhiễm virus không có triệu chứng rõ rệt, khiến họ không biết mình mắc bệnh cho đến khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn.

Hậu quả nghiêm trọng

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, viêm gan B có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như suy gan, xơ gan, ung thư gan. Đặc biệt là ung thư gan, đây là biến chứng nặng nhất. Việt Nam nằm trong vùng dịch tễ nhiễm virus viêm gan B cao với hơn 8% dân số bị nhiễm, có vùng đến 20%. Nhiễm viêm gan virus B có thể dẫn tới ung thư gan.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, virus viêm gan B lây truyền chủ yếu qua các con đường như sử dụng chung kim tiêm, truyền máu không an toàn, dụng cụ y tế không được vô trùng. Lây từ mẹ sang con là con đường lây truyền chính ở nhiều quốc gia, đặc biệt trong quá trình sinh nở. Viêm gan B cũng có thể lây qua quan hệ tình dục không an toàn, nhất là khi có trầy xước niêm mạc.

Theo bác sĩ Ngọc Anh, bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh, nhưng nhóm nguy cơ cao bao gồm: Trẻ sơ sinh có mẹ mang virus, người tiêm chích ma túy, người quan hệ tình dục không an toàn hoặc quan hệ đồng giới nam, người sống chung với bệnh nhân viêm gan B, nhân viên y tế, bệnh nhân chạy thận nhân tạo và người mắc bệnh mạn tính như tiểu đường, HIV, viêm gan C.

Phòng ngừa là yếu tố then chốt để kiểm soát viêm gan B trong đó tiêm vắc xin.

Người nhiễm viêm gan B cần khám định kỳ tại cơ sở chuyên khoa, tuân thủ dùng thuốc kháng virus và không tự ý ngừng thuốc để tránh bệnh tiến triển. Siêu âm gan mỗi 6 tháng để phát hiện sớm tổn thương, đặc biệt với người có nguy cơ cao.