Ngày 19/9, trao đổi với VietNamNet, Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho biết qua truyền thông, đơn vị đã tiếp nhận thông tin Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TPHCM chia sẻ về ca đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh ác tính về máu.

"Việc ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào, trong đó có tế bào gốc trong phòng và điều trị bệnh, cần có bằng chứng khoa học về tính an toàn và hiệu quả của phương pháp, tuân thủ quy định của pháp luật", ông Quang khẳng định.

Để bảo đảm quyền lợi, an toàn cho người bệnh tại Việt Nam và việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan, cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế ngày 19/9 đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TPHCM khẩn trương rà soát, kiểm tra các thông tin Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM đã cung cấp cho cơ quan truyền thông về việc sử dụng liệu pháp CAR-T cell của bệnh nhân tại Việt Nam.

"Cần kiểm tra tính pháp lý của liệu pháp CAR-T cell bệnh nhân đã sử dụng, liệu pháp đã được cấp phép ứng dụng trong khám bệnh, chữa bệnh hay chưa? Cùng đó, làm rõ các phác đồ, quy trình tại bệnh viện đối với bệnh nhân sử dụng liệu pháp CAR-T cell", Tiến sĩ Quang cho hay.

Lãnh đạo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM cho biết người bệnh đầu tiên ở Việt Nam được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell thành công là bệnh nhi 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. Ảnh: BVCC

Cục cũng yêu cầu rà soát quy chế kiểm soát, phê duyệt nội dung cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông về liệu pháp CAR-T cell của bệnh viện đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác. Các nội dung này cần được báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 25/9, để làm cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ.

Trước đó, truyền thông đưa tin lãnh đạo Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM chia sẻ đến nay có 2 ca bệnh được áp dụng liệu pháp CAR-T cell, trong đó 1 ca thành công và 1 ca chưa thành công.

Ca điều trị thành công là một bệnh nhi nữ khoảng 12 tuổi, được chẩn đoán bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. Sau khi tái phát tủy lần đầu sau hóa trị, bệnh nhi đã được ghép tủy nửa thuận hợp từ người cha nhưng vẫn tái phát lần hai.

Sau đó, bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell dùng thuốc Kymriah, trở thành ca đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp này. Quá trình truyền tế bào cho bệnh nhi được thực hiện tại Đài Loan (Trung Quốc). Đến nay, sau hơn một năm điều trị, bệnh nhi vẫn sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường và đang được theo dõi, điều trị duy trì.