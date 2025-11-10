Xem

Theo tờ Stuttgarter Zeitung, nguyên nhân được xác định là do tài xế nhầm chân ga với chân phanh, khiến chiếc xe thể thao đắt tiền mất kiểm soát và lao thẳng vào tường. Phía sau bức tường lại là khoảng trống lớn của trục thông gió, khiến cả người và xe rơi vào tình thế “treo lơ lửng” giữa không trung.

May mắn, cụ ông không bị thương và nhanh chóng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn. Cảnh sát cho biết tuổi tác không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn.

Công tác giải cứu chiếc Porsche cũng được xem là một thử thách kỹ thuật phức tạp. Thay vì kéo xe ngược ra khỏi bức tường, lực lượng cứu hỏa quyết định hạ chiếc xe xuống tầng dưới để tránh gây thêm hư hại cho phương tiện trị giá hàng trăm nghìn euro này.

Theo Motorbiscuit

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!