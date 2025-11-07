Vụ việc gây chú ý khi đoạn video ghi lại cảnh xe sang được cẩu lên từ mặt nước lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Xem video:

Theo tờ Gujarat Samachar, chiếc sedan màu bạc bị ngập gần như hoàn toàn trong nước biển trước khi được lực lượng cứu hộ dùng cần cẩu kéo lên bờ. Trong video, có thể thấy một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe ngập nước, giữ dây đai cố định để hỗ trợ quá trình trục vớt, trong khi nhiều người hiếu kỳ đứng xem trên bãi biển.

Điều tra ban đầu cho biết tài xế Shehjan Salim, 18 tuổi, là người điều khiển chiếc xe khi sự cố xảy ra. Dù được người dân cảnh báo không nên lái xe gần mép nước, Salim vẫn phớt lờ và lao thẳng xuống khu vực có thủy triều dâng. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ tài xế trẻ tuổi và cho biết sẽ gửi báo cáo vụ việc đến công ty bảo hiểm để bác bỏ mọi yêu cầu bồi thường của chủ xe.

Các chuyên gia nhận định, thiệt hại trong trường hợp này là rất nghiêm trọng. Xe bị ngập nước biển thường chịu ăn mòn nhanh, hỏng hệ thống điện, nước xâm nhập buồng đốt gây thủy kích, khiến tay biên cong, piston nứt và trục khuỷu hư hại. Trong nhiều trường hợp, xe cần phải thay toàn bộ động cơ và hệ thống dây điện, với chi phí ước tính từ 10–12 lakh rupee (tương đương khoảng 290–350 triệu đồng), gần bằng giá trị hiện tại của chiếc C-Class cũ.

Dù không ít vụ việc tương tự từng xảy ra, các tài xế trẻ ở Ấn Độ vẫn thường liều lĩnh lái xe lên bãi biển để “check-in” hoặc quay video. Cảnh sát địa phương khuyến cáo, hành vi này không chỉ nguy hiểm mà còn có thể bị xử phạt nặng, đặc biệt khi gây thiệt hại tài sản hoặc ảnh hưởng đến môi trường ven biển.

Theo Cartoq

