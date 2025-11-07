Theo chia sẻ của chủ xe, người dùng Reddit có tên “diabolicalwit”, anh mua chiếc Sonet HTK Plus chỉ ba ngày trước khi tai nạn xảy ra. Đây là chiếc ô tô đầu tiên của anh, được mua lại từ thị trường xe cũ bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Trên hành trình từ Delhi đi Mumbai, khi xe đến khu vực Ratlam, thời tiết đột ngột chuyển xấu, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm mạnh. Lúc đó, xe di chuyển với tốc độ khoảng 90 km/h – thấp hơn mức giới hạn 120 km/h. Chủ xe cho biết anh cố gắng giảm tốc, nhưng đoạn đường bất ngờ kết thúc trong khi phía trước lại không có rào chắn hoặc lan can thép bảo vệ.

Chiếc Sonet mất lái, va mạnh vào khối bê tông ở cuối cầu rồi bị hất văng khỏi mặt đường.

Toàn bộ túi khí bung ra, giúp các hành khách thoát nạn trong gang tấc. "Mọi thứ tối sầm lại, chỉ vài giây sau tôi mới nhận ra tất cả vẫn còn sống. Mẹ tôi bị chảy máu ở vai và mặt, còn tôi và bố thì bàng hoàng, em gái thì khóc thét," chủ xe kể lại.

Người dân địa phương nhanh chóng có mặt hỗ trợ và đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Họ cho biết khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn tương tự do thiếu biển cảnh báo, đèn phản quang và đặc biệt là không có lan can an toàn, đã có ít nhất 9 người thiệt mạng tại đây.

Đầu xe hư hỏng nặng.

Dù thân xe bị biến dạng nặng ở phần đầu, mui và đuôi, trụ chịu lực của Sonet vẫn giữ nguyên, góp phần bảo vệ khoang lái. Chiếc xe sau đó được cẩu lên và đưa về trung tâm dịch vụ Kia gần đó. Chủ xe cho biết anh đã mua bảo hiểm toàn phần, bao gồm cả gói “mất toàn bộ” và “không khấu hao”, nên hy vọng được bồi thường đầy đủ.

Mui và đuôi, trụ chịu lực của Sonet vẫn giữ nguyên, góp phần bảo vệ khoang lái.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của hệ thống hạ tầng và cảnh báo an toàn trên các tuyến cao tốc, đồng thời cũng chứng minh khả năng bảo vệ hành khách đáng ghi nhận của mẫu Kia Sonet.

Theo Cartoq

