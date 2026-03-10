Vì quá nhớ người chị gái 94 tuổi, cụ ông 92 tuổi bày tỏ mong muốn được đến thăm. Nghe vậy, con cháu trong gia đình lập tức lái xe đưa cụ sang nhà chị, theo trang QQ.

Trước khi đi, cụ ông cẩn thận thay bộ quần áo sạch sẽ, tươm tất. Cụ nhớ lần trước được con dâu của cháu ngoại dẫn đi ăn hamburger và uống trà sữa, thấy rất ngon nên nảy ra ý định mua mang đến cho chị gái nếm thử.

Cụ bà rất xúc động khi em trai bất ngờ đến thăm mình. Ảnh: QQ

Tuy nhiên, do người chị đang bị ốm và đã được con gái đón về chăm sóc, nên cụ ông phải đi qua hai nơi mới tìm được chị. Người chị vì tuổi cao nên mắt đã mờ, gần như không nhìn rõ.

Khi biết em trai đến thăm, bà xúc động thốt lên: “Em trai của chị, sao em lại đến đây?”.

Sau câu nói, cả hai cụ rưng rưng nước mắt.

Suốt quãng đường đi, vì sợ chiếc hamburger mang cho chị bị nguội, cụ ông cẩn thận ôm chặt trong lòng giữ ấm.

Khi gặp chị, cụ lấy ra vừa đút cho chị ăn, vừa nói: “Cái này ngon lắm, chị nếm thử xem”.

Hai cụ già ngồi cạnh nhau, kể cho nhau nghe nỗi nhớ suốt thời gian xa cách, không quên dặn dò đối phương phải giữ gìn sức khỏe. Sau đó, họ còn cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Câu chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm này nhanh chóng khiến nhiều người trên mạng xã hội xúc động.