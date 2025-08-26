Vào những ngày mưa lớn kéo dài, cảnh tượng đường phố ngập nước không còn xa lạ với người dân ở Hà Nội. Với người sử dụng ô tô, khoảng sáng gầm xe và khả năng lội nước là hai thông số quan trọng nhất quyết định chiếc xe có thể “vượt lụt” hay không.

Khoảng sáng gầm xe là khoảng cách từ mặt đất tới điểm thấp nhất dưới gầm. Gầm càng cao, xe càng dễ vượt qua khu vực nước sâu, đồng thời hạn chế nguy cơ nước xâm nhập vào hộp số, động cơ hay hệ thống điện tử. Trong khi đó, khả năng lội nước cho biết xe có thể an toàn khi đi qua vùng ngập sâu đến mức nào, tính từ mặt đất lên tới các bộ phận nhạy cảm như cửa hút gió hay hệ thống điện.

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao nổi bật, được đánh giá phù hợp với điều kiện đường sá ngập nước thường gặp ở Việt Nam.

1. Ford Everest

Ford Everest – mẫu SUV cùng nền tảng – sở hữu khoảng sáng gầm 210mm, khả năng lội nước 800mm. Cả hai đều được trang bị ống thở, vi sai kín và hộp số chống nước, đảm bảo an toàn cho hệ truyền động.

Ford Everest 2024.



2. Toyota Fortuner

Fortuner gây ấn tượng với khoảng sáng gầm 279 mm thuộc hàng cao nhất phân khúc. Xe có khả năng lội nước 700-800mm, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh và kiểm soát lực kéo chủ động A-TRC, giúp dễ dàng vượt qua đoạn ngập.

Toyota Fortuner với khoảng sáng gầm 279mm.

Subaru Forester

Forester sở hữu khoảng sáng gầm 220mm và khả năng lội nước khoảng 500-600mm. Hệ dẫn động bốn bánh đối xứng (Symmetrical AWD) mang lại độ bám tốt hơn, giúp xe vận hành ổn định khi đi qua đoạn đường ngập.

Subaru Forester có khả năng lội nước khoảng 500-600mm.

4. Toyota Land Cruiser



Land Cruiser, SUV biểu tượng của Toyota, có khoảng sáng gầm 235 lmm, khả năng lội nước 700mm. Động cơ 3.5L V6 tăng áp (409 mã lực) cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mang lại sự an tâm cho người dùng khi phải đối mặt với địa hình ngập lụt.

Land Cruiser, SUV biểu tượng của Toyota, có khoảng sáng gầm 235mm.

5. Land Rover Defender

Defender được thiết kế cho địa hình khắc nghiệt, có thể nâng khoảng sáng gầm lên 291mm nhờ hệ thống treo khí nén. Khả năng lội nước đạt 900mm. Động cơ I6 3.0L mild hybrid mạnh mẽ, kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, giúp xe vượt qua những đoạn ngập sâu dễ dàng.



Lưu ý khi lái xe trên đường ngập lụt: Dù các mẫu xe trên có khả năng “vượt lụt”, việc di chuyển trong vùng ngập sâu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người lái cần:

Ước lượng độ sâu trước khi cho xe lội nước.

Giữ tốc độ ổn định, tránh ga mạnh hoặc dừng đột ngột.

Nếu xe chết máy, tuyệt đối không khởi động lại, hãy liên hệ cứu hộ.

Sau khi đi qua vùng ngập, nên mang xe tới xưởng để kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, dầu máy và phanh.

Bảo Ngọc (tổng hợp)