Xem video:

Những con đường tại Ấn Độ luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, và không ít vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của những người tham gia giao thông. Ở một số trường hợp khác, chính chiếc xe lại trở thành “lá chắn” hấp thụ toàn bộ lực va chạm, giúp bảo vệ người ngồi bên trong. Mới đây, một chủ xe đã đăng video bày tỏ "lòng biết ơn" tới chiếc Mercedes-Benz GLE 53 AMG của mình vì đã cứu mạng anh trong một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đoạn video được Salman Shaikh chia sẻ trên trang Instagram cá nhân. Chiếc xe trong video chính là quà tặng từ cha anh, là Mercedes-Benz GLE 53 AMG Coupe, một mẫu SUV hiệu năng cao, đắt tiền.

Chủ nhân không tiết lộ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, chỉ cho biết sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ 20 sáng ngày 28/7/2025, khi anh đang lái xe chở bạn. Anh gọi đây là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời. Vị trí xảy ra tai nạn không được nêu rõ, nhưng qua hình ảnh, có thể thấy đây là cú va chạm nghiêm trọng, nhiều khả năng ở tốc độ cao hoặc bị xe khác lao tới với lực rất mạnh.

Chiếc xe gần như bị phá hủy hoàn toàn. Phần đầu và hông xe hư hỏng nặng, trong khi đuôi xe ít bị ảnh hưởng hơn. Khung gầm, thân vỏ, động cơ, nội thất và bộ mâm hợp kim đều hỏng nặng, thậm chí mâm xe gãy đôi. Xe buộc phải cẩu lên xe cứu hộ vì không thể kéo như thông thường.

Có thể coi chiếc GLE 53 AMG đã “hoàn toàn thiệt hại” sau vụ va chạm. Chủ xe chia sẻ, anh yêu quý chiếc xe không chỉ vì sức mạnh mà còn bởi đó là món quà từ cha. Anh may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn những người bạn trên xe bị chấn thương nội tạng và phải nhập viện. Tất cả đều sống sót, và anh tin rằng chính chiếc xe đã cứu mạng mình.

Trong dòng chú thích, Salman cho biết “đây chưa phải là dấu chấm hết” và hứa sẽ trở lại với một cỗ máy “mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn và đáng nhớ hơn”. Hiện chưa rõ anh sẽ sửa xe hay nhận tiền bồi thường bảo hiểm để mua xe mới, nhưng với mức độ hư hại, khả năng sửa chữa là rất thấp.

Mercedes-Benz GLE 53 AMG là mẫu SUV hạng sang hiệu năng cao, giá khoảng 1,88 crore rupee (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng, chưa tính phí lăn bánh) tại Ấn Độ. Xe dùng động cơ xăng I6 3.0L tăng áp, công suất 435 mã lực, mô-men xoắn cực đại 520 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!