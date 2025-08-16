Đoạn video lan truyền trên Instagram cho thấy sáu chiếc G-Class, mỗi chiếc có giá hơn 100.000 bảng Anh (từ khoảng 3,2 tỷ đồng), đều bị kẻ gian tìm cách tháo bánh dự phòng gắn phía sau.

Đây là bộ phận có giá không hề rẻ: vành hợp kim 22 inch của bản G63 có thể trị giá hơn 2.000 bảng (hơn 71 triệu đồng), lốp đi kèm khoảng 300 bảng (khoảng 10.68 triệu đồng), còn nắp che bánh lên tới 850-1.000 bảng (khoảng 30.26-35.60 triệu đồng).

Tuy nhiên, trong sáu vụ được ghi hình, chỉ có một bánh dự phòng bị tháo thành công. Lý do là Mercedes đã trang bị cơ chế khóa chuyên dụng cho bánh dự phòng trên các phiên bản mới, giúp hạn chế đáng kể tình trạng “cướp bánh”.

Trào lưu “ăn cắp kiểu kền kền”

Cảnh sát và chuyên gia gọi những vụ việc này là “locust” hay “car cannibal theft”, tức là trộm cắp các bộ phận có giá trị và dễ tháo rời thay vì lấy cả xe. Các vụ việc thường xảy ra vào ban đêm, khi xe đỗ trên đường hoặc trong sân nhà.

Không chỉ G-Class, nhiều mẫu xe sang khác cũng là mục tiêu. Trước đây, Porsche bị lấy trộm cụm đèn pha công suất lớn (có giá tới 1.200 bảng), thậm chí được cho là sử dụng trong… trồng cần sa vì ánh sáng mạnh giúp cây phát triển nhanh. Land Rover Defender đời cũ cũng bị “rút ruột” do kết cấu đơn giản, dễ tháo rời tấm ốp thân xe.

Theo Hiệp hội Ô tô Anh (AA), có tới 218.431 vụ trộm kiểu này được ghi nhận trong 12 tháng tính đến tháng 9/2024. Tuy nhiên, chúng được thống kê vào diện “trộm từ phương tiện” thay vì “trộm xe”, giống như mất điện thoại, laptop hay túi xách để trong ô tô.

Lời cảnh báo từ chuyên gia

Tiến sĩ Ken German, cựu trưởng bộ phận công nghệ của lực lượng chống trộm xe Metropolitan Police, cho biết thậm chí có trường hợp trẻ em 11 tuổi bị lôi kéo tham gia, được giao nhiệm vụ tháo gương chiếu hậu tích hợp camera (giá khoảng 500 bảng) hay cụm đèn pha. Ông cảnh báo: “Không ít trường hợp xe bị tháo trụi ngay tại sân nhà, để lại cho chủ nhân… nửa chiếc xe”.

Đại diện Mercedes-Benz khẳng định hãng đã nắm tình hình: “Chúng tôi lên án mọi hành vi tội phạm. Xe của Mercedes đều được trang bị nhiều biện pháp bảo vệ, nhưng rủi ro nhắm tới từng bộ phận thì khó loại trừ hoàn toàn. Chủ xe bị ảnh hưởng cần liên hệ cảnh sát và công ty bảo hiểm”.

Giải pháp chống trộm

Tất cả các mẫu G-Class mới nay đều có bu-lông khóa chuyên dụng cho bánh dự phòng, trở thành trang bị tiêu chuẩn. Các hãng xe khác như Land Rover cũng áp dụng giải pháp tương tự để ngăn chặn trộm cắp.

Ian Curtis, chuyên gia của Thatcham Research, tổ chức nghiên cứu rủi ro xe tại Anh, cho biết: “Nếu xe không có bu-lông khóa, điểm đánh giá rủi ro sẽ cao hơn, kéo theo phí bảo hiểm đắt đỏ hơn”. Ông khuyến nghị chủ xe đời cũ nên lắp thêm khóa, đồng thời đỗ xe sao cho khó tiếp cận phần đuôi, những bước đơn giản nhưng hữu hiệu để ngăn nạn “rút ruột” xe sang.

Bảo Ngọc (theo Dailymail)

