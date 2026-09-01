Phẫu thuật thành công ca ung thư ở vị trí hiểm hóc cho bệnh nhân 88 tuổi đã là kỳ tích, nhưng “món quà” tới sau đó còn khiến chính bác sĩ cũng kinh ngạc. Kỹ thuật robot hiện đại tại Bệnh viện Bình Dân không chỉ cứu người bệnh thoát nguy cơ tàn phế, tử vong mà còn nâng cao chất lượng sống ngoài mong đợi.

Cứu nam đầu bếp trẻ mang khối u trung thất phức tạp

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Việt Thành – Trưởng Khoa Lồng ngực – Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân đã ứng dụng phẫu thuật robot cứu sống nam thanh niên 21 tuổi. Bệnh nhân H.X.Q. (ngụ Hóc Môn, TPHCM) làm đầu bếp, mang khối u trung thất kích thước 3 cm x 7 cm. Trước mổ, anh Q. bị đau nặng ngực kéo dài và không thể nằm ngửa.

Nam đầu bếp 21 tuổi sau ca mổ khối u bằng robot đã hồi phục thần kỳ. Ảnh: Thanh Huyền

Cuộc phẫu thuật gặp thách thức lớn khi khâu gây mê suốt 2 giờ vẫn không làm xẹp được một bên phổi để tạo khoảng trống thao tác. Nếu dừng lại, khối u sẽ chèn ép tim phổi; còn mổ mở chẻ xương ức thì nguy cơ tử vong trên bàn mổ rất cao.

Trước tình thế nguy cấp, bác sĩ Việt Thành quyết định bơm khí CO2 đè một phần phổi xuống, tạo phẫu trường hẹp chỉ bằng 1/20 thông thường. Cánh tay robot linh hoạt đã bóc sạch khối u an toàn mà không làm tổn thương các cơ quan xung quanh. Bệnh nhân phục hồi tốt và đủ sức khỏe để trở lại với công việc.

Kỹ sư nặng 100 kg phục hồi ngoạn mục sau ung thư trực tràng

Công nghệ phẫu thuật robot cũng mang lại kỳ tích trong điều trị ung thư đường tiêu hóa. Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Nguyễn Phú Hữu – Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân (người thực hiện hơn 600 ca mổ robot) chia sẻ trường hợp bệnh nhân N.H.H.H. (41 tuổi, ngụ P. Tân Sơn Nhì, TPHCM).

Anh H. bị ung thư trực tràng di căn với khối u cách bờ hậu môn 8cm. Ca mổ đối mặt rủi ro cao do bệnh nhân nặng 100kg, lớp mỡ dày che tầm nhìn và mô bị bở dễ chảy máu sau hóa trị.

Nam kỹ sư phục hồi và xuất viện sau ca mổ ung thư trực tràng bằng robot. Ảnh: BVCC

Robot đã phát huy ưu thế khi vén lớp mỡ, thao tác chuẩn xác trong khoảng hẹp 1cm để hạn chế mất máu. Khối u được loại bỏ triệt để, đoạn trực tràng được nối lại giúp bệnh nhân giữ nguyên chức năng đại tiện tự nhiên thay vì phải đeo túi hậu môn nhân tạo. Chỉ sau 1 tháng, anh H. đã hoàn toàn hồi phục và đi làm trở lại.

Cụ ông ung thư 88 tuổi khỏe mạnh, cải thiện đời sống tinh thần viên mãn

Phẫu thuật robot còn mở ra hy vọng cho bệnh nhân cao tuổi. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tế Kha – Trưởng Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiết niệu chia sẻ về ca mổ cho cụ P.V.D. (88 tuổi, ngụ P. Bàn Cờ, TPHCM) bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4.

Ban đầu, bác sĩ tư vấn điều trị bảo tổn, dùng thuốc nội tiết vì e ngại rủi ro phẫu thuật ở tuổi xế chiều. Tuy nhiên, gia đình kiên quyết xin mổ vì dòng họ có truyền thống trường thọ.

Chỉ một ngày sau ca mổ robot, cụ D. đã có thể tự đứng lên đi lại. Đáng chú ý, tại buổi tái khám sau 1 tháng, cụ hào hứng nhờ bác sĩ tư vấn giải pháp tăng cường sinh lực. Trước khi bị bệnh, cụ vẫn sinh hoạt vợ chồng đều đặn mỗi tuần. Nay nhu cầu vẫn cao nhưng sức khỏe chưa đáp ứng đủ.

TS.BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng Khoa Phẫu thuật Ung bướu tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân tư vấn cho một bệnh nhân cao tuổi bị ung thư tuyến tiền liệt. Ảnh: Thanh Huyền

Được kê thêm thuốc hỗ trợ, cụ ông vừa chiến thắng bệnh tật vừa cải thiện đời sống tinh thần viên mãn.

Những câu chuyện trên khẳng định phẫu thuật robot là cánh tay nối dài của bác sĩ, không chỉ loại bỏ khối u ở những vị trí bàn tay con người bị giới hạn, không thể chạm tới mà còn tái sinh trọn vẹn chất lượng sống cho người bệnh.



