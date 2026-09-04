13 tuổi nhưng đủ thứ bệnh vì béo

Nữ sinh Y.T (13 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) thường xuyên đau vùng thắt lưng lan xuống chân trái. Gia đình đã nhiều lần cho con điều trị bằng thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng hơn. Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhi xuất hiện tình trạng tê yếu chân trái, đi lại khó khăn và cơn đau ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng từ L3 đến S1, chèn ép các rễ thần kinh L4, L5 và S1 bên trái.

Dù ở tuổi học sinh nhưng T. nặng 103kg cùng nhiều bệnh lý đi kèm như đái tháo đường type 2, thiếu máu thiếu sắt, rối loạn đông máu, rối loạn chuyển hóa lipid...

Bác sĩ mổ cho T. Ảnh: BSCC.

Trước khi phẫu thuật, T. được đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, kiểm soát các bệnh lý nền và tối ưu thể trạng. Ca nội soi lấy nhân nhầy qua lỗ liên hợp để tiếp cận chính xác vị trí thoát vị, giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép. Sau 5 ngày, nữ sinh này đã bình phục dần.

Trực tiếp điều trị cho T., bác sĩ Huỳnh Văn Vũ - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên là bệnh lý không thường gặp nhưng thực tế lâm sàng cho thấy số ca đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều người vẫn nghĩ đau lưng ở trẻ chỉ là đau do tăng trưởng hoặc ngồi học nhiều. Tuy nhiên, nếu trẻ đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc đi lại khó khăn thì cần được khám chuyên khoa càng sớm càng tốt. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý cột sống cần được điều trị kịp thời.

Dấu hiệu cột sống kêu cứu

PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến - Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở Linh Đàm cho biết, các bệnh lý đĩa đệm và cột sống vốn thường gặp ở người trung niên trở lên. Tuy nhiên, tình trạng trẻ hóa bệnh lý đĩa đệm đang ngày càng phổ biến, có thể xuất hiện ở nhóm tuổi 20-30.

Để nhận biết dấu hiệu thoát vị cột sống, PGS Tiến cho biết:

- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thường biểu hiện bằng đau vùng lưng, sau đó đau lan xuống mông và chân. Cơn đau có thể tăng khi vận động, ngồi lâu hoặc đứng lâu.

Thoát vị đĩa đệm - bệnh lý ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

- Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thường gây đau vùng vai gáy, có thể lan xuống cánh tay và các ngón tay.

Trước thực trạng các bệnh lý cột sống có xu hướng trẻ hóa, PGS Tiến khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm hơn đến sức khỏe cột sống của trẻ ngay từ nhỏ.

Các biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa trong phòng ngừa bệnh lý cơ xương khớp gồm duy trì cân nặng phù hợp, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý và khuyến khích trẻ vận động thường xuyên.

Bên cạnh đó, trẻ cần hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ duy trì tư thế đúng khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử và mang cặp sách. Những thói quen này giúp giảm áp lực lên cột sống, hạn chế các yếu tố nguy cơ và góp phần phòng ngừa bệnh lý cơ xương khớp từ sớm.

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