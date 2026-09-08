Cô gái 20 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Từ năm 13 tuổi, khi bệnh nhân bước vào tuổi dậy thì, các u cục hai bên vú dần xuất hiện và lớn lên theo thời gian.

Ban đầu, cô không đi khám vì cho rằng đây có thể là biểu hiện phát triển bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vòng ngực ngày càng phát triển quá mức, gây ảnh hưởng rõ rệt đến hình thể và cuộc sống của người bệnh.

Sức nặng của hai bên ngực kéo cơ thể cô gái về phía trước, khiến lưng dần gù, vùng cổ vai thường xuyên đau mỏi. Việc vận động, lựa chọn trang phục cũng như nhiều sinh hoạt hằng ngày trở nên khó khăn.

Cô gái Việt kiều quyết định về nước, đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám. Các bác sĩ xác định người bệnh có nhiều khối u xơ khổng lồ ở hai bên vú, kèm phì đại tuyến vú.

Với một người bệnh mới 20 tuổi, bài toán đặt ra cho ê-kíp phẫu thuật không đơn thuần là loại bỏ những khối u đã phát triển trong nhiều năm mà còn phải bảo tồn tối đa mô tuyến vú và các cấu trúc quan trọng, đồng thời hạn chế biến dạng về sau.

Bác sĩ Dung khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ê-kíp phải loại bỏ tổn thương nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhu mô tuyến vú lành, bảo tồn phức hợp núm - quầng vú, chức năng tuyến vú và tạo hình bầu ngực cân đối, ổn định về lâu dài.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, PGS Dung cùng ê-kíp đã phẫu thuật loại bỏ các khối u, đồng thời tạo hình và bảo tồn tối đa tuyến vú cùng những cấu trúc quan trọng. Khối u ở bên vú trái có trọng lượng gần 3kg, bên phải hơn 2kg.

Các bác sĩ còn tạo hình bầu ngực phù hợp với vóc dáng, đồng thời cố gắng bảo tồn khả năng phát triển tự nhiên của tuyến vú và chức năng cho con bú trong tương lai.

Sau gần 7 năm sống chung với những khối u, cô gái có cơ hội trở lại với vóc dáng cân đối và sự tự tin của tuổi đôi mươi.

Theo bác sĩ Dung, u xơ tuyến vú ở người trẻ phần lớn là tổn thương lành tính. U xơ tuyến vú khổng lồ ở tuổi vị thành niên thường có tiên lượng tốt nếu được phát hiện, chẩn đoán và xử trí phù hợp.

Tuy nhiên, các khối u có thể phát triển nhanh và đạt kích thước rất lớn, gây căng giãn da, biến dạng vú, sa trễ hoặc tạo sự bất đối xứng rõ rệt. Khi khối u càng lớn và mức độ biến dạng càng nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.

Theo bác sĩ Dung, phát hiện sớm các khối u không chỉ giúp chẩn đoán đúng mà còn tạo cơ hội lựa chọn phương án điều trị ít xâm lấn hơn, bảo tồn được nhiều nhất mô tuyến vú lành và hạn chế những biến dạng về sau.

Ở người trẻ, da và mô vú vẫn có khả năng co hồi, tái định hình sau khi khối u được loại bỏ. Vì vậy, với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể ưu tiên lấy u, bảo tồn tối đa tuyến vú và tiếp tục theo dõi sự phát triển tự nhiên của mô vú.

Ngược lại, nếu khối u quá lớn gây giãn da nghiêm trọng, sa trễ, biến dạng phức hợp hoặc bất đối xứng rõ rệt, phẫu thuật tạo hình có thể được thực hiện đồng thời hoặc ở một giai đoạn sau.

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