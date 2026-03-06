Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri TPHCM do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển tới về việc sửa đổi Nghị định số 93 theo hướng siết chặt quản lý, tăng cường minh bạch hoạt động từ thiện, khắc phục tình trạng lợi dụng thiện nguyện để trục lợi.

Theo đó, cử tri đề nghị quy định các hoạt động từ thiện có quy mô lớn theo tiêu chí xác định phải có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng, thực hiện báo cáo tài chính và kiểm toán độc lập; bắt buộc công khai thu - chi, danh sách người thụ hưởng.

Đồng thời, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và quy định rõ quyền giám sát, khiếu nại của nhà tài trợ.

Đã có quy định hoạt động từ thiện phải mở tài khoản riêng, công khai thông tin. Ảnh: Nam Khánh

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 93 của Chính phủ được ban hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghị định bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động từ thiện.

Theo Bộ Tài chính, nghị định đã quy định tương đối đầy đủ về đối tượng được vận động, tiếp nhận; trách nhiệm công khai thông tin; nghĩa vụ báo cáo; cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động từ thiện phải mở tài khoản riêng, công khai thông tin

Đối với nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến minh bạch và tăng cường quản lý, Nghị định 93 đã quy định tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp phải mở tài khoản riêng để tiếp nhận tiền từ thiện.

Các tổ chức, cá nhân cũng phải công khai thông tin về việc kêu gọi, vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả thực hiện đến nhà tài trợ và cộng đồng.

Hoạt động này đồng thời chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của UBND các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành liên quan; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, các hành vi lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi đã được điều chỉnh và xử lý theo các quy định pháp luật liên quan.

Về kiểm toán, pháp luật đã quy định cụ thể các trường hợp bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các thông tin tài chính liên quan nhằm bảo đảm tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm giải trình của đơn vị.

Đối với các trường hợp không thuộc diện bắt buộc, pháp luật khuyến khích thực hiện kiểm toán trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế của đơn vị.

Nghị định 93 cũng quy định nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện là Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 93 cơ bản phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Những tồn tại, hạn chế phát sinh chủ yếu liên quan đến việc chấp hành pháp luật.

Vì vậy, Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nghị định.