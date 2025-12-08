Kiến trúc sư của "nghề từ thiện"

William Aramony sinh năm 1927 tại thành phố Jewett City, Connecticut (Mỹ).

Năm 1954, ông gia nhập "United Community Funds and Council of America" - một quỹ cộng đồng, để làm nhân viên kế hoạch. 4 năm sau, ông đã nắm giữ vị trí CEO của quỹ.

Khi Aramony mới gia nhập, mối liên kết của quỹ với hàng nghìn chi nhánh từ thiện khắp nước Mỹ rất yếu do hệ thống vận hành theo phong cách cũ.

Để tái định vị thương hiệu từ thiện này, Aramony đã đổi tên tổ chức thành United Way of America (UWA) và thuê người thiết kế logo nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu cho UWA.

Bằng sự khôn khéo của mình, Aramony áp dụng các chiến lược marketing nhằm biến từ thiện thành ngành kinh doanh béo bở.

Năm 1973, Aramony đi tiên phong trong giới từ thiện bằng việc hợp tác với Giải bóng bầu dục Mỹ - NFL (National Football League). UWA được quảng cáo miễn phí cho hoạt động từ thiện trong các trận đấu của giải. Nhờ đó, số tiền lớn dành cho hoạt động quảng cáo, kêu gọi từ thiện đã được tiết kiệm.

William Aramony lúc sinh thời.

Bên cạnh đó, việc tích hợp thông điệp của UWA vào các chương trình phát sóng trận đấu bóng bầu dục giúp UWA tiếp cận hàng triệu nhà hảo tâm tiềm năng.

Có thể nói, cách làm từ thiện của Aramony đã tạo nên quy chuẩn mới cho các tổ chức từ thiện về sau.

Trong hơn ba thập kỷ Aramony điều hành UWA, tổ chức này đã nhận được số tiền quyên góp lên tới 3,1 tỷ USD, gấp khoảng 4 lần con số 787 triệu USD - thời điểm trước khi ông gia nhập.

Mức lương dành cho Aramony lên tới 460.000 USD/năm, thuộc nhóm cao nhất trong giới điều hành các tổ chức từ thiện thời điểm đó.

Aramony cũng trở thành biểu tượng của hoạt động từ thiện, được coi là hiện thân cho các giá trị của lòng nhân ái và phục vụ cộng đồng phi lợi ích.

Sự thật đen tối sau vỏ bọc khả kính

Tuy nhiên, sau ánh hào quang đó là một loạt hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Hình tượng đáng ngưỡng mộ của William Aramony đã sụp đổ khi những cáo buộc đối với vị CEO này xuất hiện và được xác thực bởi nhà chức trách Mỹ.

Năm 1992, Aramony bị buộc từ chức.

Năm 1995, Aramony và các đồng phạm đã bị kết tội. Ông bị cáo buộc rút tiền từ UWA thông qua các công ty con do ông thành lập.

Tòa kết án Aramony với 25 tội danh. Ở tuổi 68, ông bị tuyên án 7 năm tù do sử dụng trái phép số tiền 1,2 triệu USD từ quỹ từ thiện để tư lợi cho bản thân và bạn bè.

Vụ bê bối trong lĩnh vực từ thiện này đặc biệt đáng nhớ vì cách Aramony sử dụng tiền.

Ông dùng tiền của UWA chi tiêu cho mối quan hệ tình ái với Lori Villasor (17 tuổi) khi họ bắt đầu hẹn hò. Aramony lúc này 59 tuổi. Ông gặp Villasor trong khi hẹn hò với chị gái của cô. Sau đó, cả hai người phụ nữ này đã được thêm vào danh sách nhận lương của UWA.

Đối với bạn gái trẻ tuổi của mình, Aramony chi 450.000 USD từ tiền của tổ chức từ thiện để mua và trang trí một căn hộ ở New York; 78.000 USD để thuê người lái xe đưa tình nhân đi dạo quanh thành phố New York; 4.800 USD để cải tạo ngôi nhà của cô ở Florida.

Cặp đôi còn dùng tiền quỹ để đi nghỉ dưỡng ở Ai Cập, London, Las Vegas và Atlantic City.

Theo lời khai của Rina Duncan, trợ lý cũ của Aramony, người cũng có quan hệ tình cảm với ông, chính Duncan đã làm giả hồ sơ chi tiêu của Aramony trong 7 năm để ông có thể dùng tiền từ thiện mua rượu sâm panh, hoa và vé máy bay cho Villasor.

Aramony cũng đã đề nghị một số nữ nhân viên của mình lợi ích tài chính nhất định. Đổi lại, họ quan hệ tình dục với ông. Nếu họ từ chối, ông sẽ chuyển công tác các nữ nhân viên, theo cáo trạng.

Aramony ra tù vào năm 2001 và qua đời tại nhà riêng vào năm 2011 vì ung thư, chấm dứt câu chuyện về người đi tiên phong trong mảng từ thiện của Mỹ.

Nhận xét về cách vụ bê bối ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng đối với các tổ chức từ thiện, Chủ tịch CharityWatch, Daniel Borochoff, từng nói rằng: “Vụ việc khiến các mạnh thường quân ngày càng nghi ngờ hơn. Họ muốn biết nhiều hơn về cách một tổ chức từ thiện được quản lý, cũng như đạo đức của các nhà lãnh đạo tổ chức từ thiện”.

Theo Tennessee Nonprofit Network, Charity Watch