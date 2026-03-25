Ghi nhận lúc 15h, các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông đều đóng cửa, không có hoạt động mua bán. Một nhân viên cho biết cửa hàng tạm ngừng giao dịch để kiểm kê.

Bên ngoài, một số khách hàng vẫn có mặt để mua vàng nhưng đều phải ra về. Một người dân bán hàng gần đó cho hay, sáng nay cửa hàng này vẫn mở cửa bình thường.

Chiều nay, PV VietNamNet đã liên hệ với đại diện truyền thông của Bảo Tín Minh Châu để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên vị này cho biết chưa nhận được thông tin nào để trả lời báo chí.

Cửa hàng ở Mai Hắc Đế cũng vắng lặng.

Những ngày qua khách hàng nườm nượp xếp hàng chờ mua bán vàng tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu được thành lập từ năm 1989 bởi ông Vũ Minh Châu, khởi đầu từ một cửa hàng vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) trước khi chính thức phát triển thành doanh nghiệp vào năm 1995.

Sau hơn 30 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã trở thành một trong những thương hiệu vàng bạc đá quý lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có hệ thống cửa hàng và đại lý rộng khắp tại Hà Nội.