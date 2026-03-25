Ghi nhận tại các điểm bán vàng của Bảo Tín Mạnh Hải lúc 19h30, hàng trăm khách hàng xếp hàng từ bên trong cửa hàng ra tới tận vỉa hè. Nhiều người tới nhận vàng theo thông báo của cửa hàng qua tin nhắn điện thoại.

Tại cửa hàng của thương hiệu này trên phố Trần Nhân Tông, khách hàng mang giấy hẹn tới nhận vàng xếp hàng dài. Không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi được nhận vàng sớm hơn so với lịch hẹn.

Trong chiều 25/3, nhiều khách hàng mua vàng của Bảo Tín Mạnh Hải bất ngờ nhận được tin nhắn tới nhận vàng dù chưa đến hạn.

Anh Tuấn cho biết anh mua 3 lượng vàng, lịch hẹn vào đầu tháng 4 nhưng nay đã có thông báo nhận vàng. Nhận được tin nhắn, anh đã đến cửa hàng ngay lập tức để nhận vàng.

Cửa hàng tại phố Trần Nhân Tông. Ảnh: D.A

Tại cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ở địa chỉ 17 Quang Trung (quận Hà Đông cũ), người dân ùn ùn kéo đến giao dịch. Lượng khách đông nghịt, chen kín khu vực trước cửa hàng. Do quá tải, lực lượng bảo vệ buộc phải đóng cửa, đề nghị khách ra về vì không thể tiếp tục phục vụ. Thế nhưng hầu hết vẫn cố bám trụ lại trước cửa hàng. Một số người mang theo giấy hẹn đến ngày nhận vàng đành ấm ức rời đi do không thể chen vào bên trong.

Trong số các khách hàng xếp hàng, chị Mai Thu Hà lại đem bán giấy hẹn. Cầm giấy hẹn chưa đến ngày nhận vàng, chị Mai Thu Hà cho biết đã mua tổng cộng 5 chỉ, chia làm 2 đợt tại cửa hàng này và đều chưa đến ngày lấy. Do lo ngại thị trường biến động, chị đến để bán lại giấy hẹn cho cửa hàng, nhưng do lượng khách quá đông nên không thể vào giao dịch, đành quay về và dự định hôm sau quay lại.

Người mua xếp hàng dài tại cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải. Ảnh: L.B

Tại điểm giao dịch trên đường Trần Duy Hưng, lượng khách đổ về nhận vàng tăng mạnh trong buổi tối, khiến khu vực trước cửa hàng trở nên quá tải. Người dân tràn ra cả vỉa hè, xếp hàng kéo dài để chờ đến lượt giao dịch.

Điểm bán hàng của Bảo Tín Mạnh Hải ở phố Trần Duy Hưng. Ảnh: M.H

Tương tự, tại cửa hàng vàng ở khu vực Linh Đàm, lượng khách đổ về tăng đột biến trong buổi tối. Khu vực trước cửa hàng trong tình trạng đông nghịt người, khách hàng chen kín lối vào để chờ đến lượt nhận vàng. Không ít người phải đứng tràn ra khu vực xung quanh, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy.

Khách hàng đông đúc tại điểm bán hàng khu vực Linh Đàm. Ảnh: D.A

Trước đó, khách hàng mua vàng tại đây thường phải thanh toán đủ tiền cho đơn hàng và nhận giấy hẹn đến lấy vàng sau, với thời gian chờ đợi phổ biến từ 30–40 ngày.

Trong thời điểm thị trường vàng “sốt nóng”, nhiều thương hiệu rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung, thậm chí tạm dừng bán ra. Tuy nhiên, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì giao dịch và nhận đơn từ khách hàng, dù việc giao vàng phải thực hiện theo hình thức lấy giấy hẹn, trả vàng sau.