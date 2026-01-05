Chiều 5/1, trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy lớn tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường 29 Tháng 3.

Thông tin ban đầu, hơn 14h cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ cửa hàng nói trên. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa vẫn có thể quan sát rõ. Nhiều người dân xung quanh hốt hoảng bỏ chạy do sợ nguy cơ cháy lan.

Lửa và khói đen bao trùm cửa hàng vật liệu xây dựng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư và các cơ sở lân cận.

Do vụ cháy xảy ra trên tuyến đường trung tâm, khu vực hiện trường thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Cảnh sát có mặt triển khai dập lửa.

Các chiến sĩ chia nhiều hướng để phun nước ngăn lửa cháy lan sang nhà dân xung quanh.

Nhiều tài sản tại cửa hàng bị lửa thiêu rụi.