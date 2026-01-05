Ngày 5/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an phường Mỹ Phước Tây đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 4/1, người dân khu phố 1, phường Mỹ Phước Tây phát hiện khói đen bốc lên từ một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Lộc nên hô hoán, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến hai bé gái tử vong. Ảnh: Trọng Tín

Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà chỉ có hai bé gái. Ảnh: Trọng Tín

Lực lượng công an địa phương cùng người dân nhanh chóng có mặt, phá cửa khống chế đám cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bé gái 8 tuổi bất tỉnh gần cửa thoát hiểm phía sau, bé gái 9 tuổi nằm trong phòng ngủ.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy ngay sau đó, cả hai cháu bé đều không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Trọng Tín

Theo thông tin ban đầu, căn nhà trên do anh T.T.Đ. (37 tuổi) thuê để ở và mua bán nông sản cùng vợ. Hai bé gái tử vong là con của vợ chồng anh Đ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Đ. đang đi lấy hàng nông sản, hai cháu nhỏ ở nhà một mình. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy có khả năng bắt nguồn từ sự cố chập điện tại vị trí quạt treo tường trong phòng ngủ.