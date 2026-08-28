Hàng nghìn xe tải, container nhích từng mét ở cửa ngõ phía Đông

Ngay sau giờ làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, áp lực giao thông tại các tuyến đường chính di chuyển ra vào cửa ngõ TPHCM bắt đầu tăng vọt.

Khác với sự lưu thông tương đối ổn định trên đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua nút giao An Phú), các trục đường gánh tải hàng hóa trọng điểm phía Đông lại rơi vào trạng thái quá tải nghiêm trọng.

Đường dẫn vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và nút giao An Phú. Ảnh: TK

Ghi nhận trên đường Nguyễn Thị Định đoạn dẫn vào nút giao Mỹ Thủy, dòng xe tải nặng và xe container xếp hàng dài ken đặc ở cả hai chiều ra vào cảng Cát Lái.

Tương tự, đường Võ Chí Công đoạn từ nút giao Mỹ Thủy về vòng xoay Liên Phường và hướng ngược lại từ Khu công nghệ cao về Mỹ Thủy cũng rơi vào cảnh kẹt cứng, các phương tiện phải nhích từng chút.

Dòng xe nhích từng mét trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Tuấn Kiệt

Dưới lòng đường kẹt cứng, dòng người đi xe máy chen chúc leo lên vỉa hè để tìm lối thoát. Ảnh: TK

Đường D1 (đoạn từ Khu công nghệ cao ra đường Võ Nguyễn Giáp), hàng nghìn phương tiện cũng chôn chân kéo dài gần 1km.

Mỏi mệt nhích từng mét giữa dòng xe cộ, anh Minh Tuấn (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: "Bình thường đoạn này đi chỉ mất vài phút, hôm nay tôi đi gần 30 phút vẫn chưa ra khỏi đường D1. Lượng người rời thành phố sớm cộng với xe tải ra vào khu công nghệ cao quá đông khiến giao thông nghẽn đứng".

Trước tình hình trên, các lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường 100% quân số túc trực tại các điểm nóng để phân luồng, điều tiết giao thông dưới thời tiết oi bức.

Cảnh sát giao thông túc trực, điều tiết giao thông trên đường dẫn giữa cao tốc Long Thành - Dầu Giây với Vành đai 2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kẹt xe trên đường D1 hướng từ Khu công nghệ cao ra đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bến xe Miền Tây đông nghẹt người

Trái ngược với cảnh ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông, tại Bến xe Miền Tây (phường An Lạc), lượng hành khách đổ về để đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng đột biến nhưng tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.

Dòng người hối hả lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ lễ 2/9. Ảnh: TK

Tay xách tay mang vali cùng túi quà quê, chị Bích Ngọc (quê Vĩnh Long) cho biết: "Tôi chủ động xin về sớm hơn để ra bến cho kịp chuyến xe chiều. Dù sảnh chờ và lối vào bãi xe đông nghẹt nhưng việc mua vé, lên xe diễn ra khá nhịp nhàng, không có cảnh chen lấp hay chèo kéo".

Bến xe Miền Tây chật cứng hành khách. Ảnh: TK

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, ngày đầu đợt cao điểm dự kiến đón khoảng 60.000 lượt khách và 2.200 chuyến xe xuất bến, đỉnh điểm vào ngày tiếp theo có thể lên tới 70.000 người/ngày. Nhờ công tác phối hợp điều tiết nhịp nhàng và chủ động tăng cường phương tiện, hoạt động đón trả khách tại bến xe vẫn diễn ra an toàn, trật tự.

Tại cửa ngõ phía Tây của TPHCM, quốc lộ 1A từ vòng xoay An Lạc đến giao lộ Nguyễn Văn Linh ùn ứ nhẹ. Ôtô xe máy nối đuôi nhau đi chậm trên quốc lộ về cửa ngõ miền Tây.