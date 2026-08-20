TPHCM

Thêm nhánh cầu rẽ phải từ Đồng Văn Cống ra Mai Chí Thọ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), nhánh cầu N4 dự kiến được thông xe ngày 22/8, cơ bản hoàn thiện các hạng mục lớn trên trục Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống.

Nhánh N4 sẽ giúp xe từ đường Đồng Văn Cống rẽ phải trực tiếp xuống đại lộ Mai Chí Thọ, đi cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TK

Nhánh N4 dài khoảng 468m, rộng 9m, gồm hai làn xe, tốc độ thiết kế 50 km/h. Khi đưa vào khai thác, xe từ đường Đồng Văn Cống có thể rẽ phải trực tiếp xuống đại lộ Mai Chí Thọ, đi cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc đường Võ Nguyên Giáp.

Công trình giúp giảm lượng xe tải, container qua nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, hạn chế xung đột giao thông và tăng khả năng kết nối với cảng Cát Lái.

Đầu tháng 5, nhánh N3 có quy mô tương tự, theo chiều ngược lại, cũng đã được thông xe. Hai nhánh cầu có tổng vốn đầu tư khoảng 236 tỷ đồng.

Dòng xe lưu thông dưới nhánh N4 theo hướng từ trung tâm TPHCM đi cao tốc. Ảnh: Tuấn Kiệt

Xe cẩu chuyên dụng lắp lan can bảo vệ dọc thành nhánh N4. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ghi nhận tại công trường giữa tháng 8, công nhân đang hoàn thiện các hạng mục cuối trên nhánh N4 như lắp lan can, sơn kẻ vạch và dọn dẹp mặt cầu để chuẩn bị thông xe.

Cách đó hơn 500m, nhánh N1.1, phục vụ xe rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc, cũng được đẩy nhanh thi công, với các hạng mục đổ bê tông, hàn khung thép, dự kiến thông xe vào tháng 10.

Đến nay, nhiều hạng mục lớn của nút giao An Phú đã được đưa vào khai thác, gồm hai hầm chui HC1-01, HC1-02, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố và cầu vượt rẽ phải từ cao tốc xuống đại lộ Mai Chí Thọ.



Công nhân nỗ lực thi công nhánh cầu N1.1, phục vụ xe rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nút thắt 2,2 ha mặt bằng cản tiến độ nút giao An Phú

Dù nhiều hạng mục đã đưa vào khai thác, khu vực đường Lương Định Của vẫn thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Đây cũng là điểm vướng lớn nhất khiến dự án nút giao An Phú chưa thể hoàn thành.

Tại đây, mặt đường bị thu hẹp đột ngột, tạo thành "nút thắt cổ chai". Trong khi các hầm chui, cầu vượt hoạt động khá thông thoáng, dòng xe từ Lương Định Của hướng vào nút giao thường phải nối dài, di chuyển chậm.

Một số tài xế cho biết đoạn đường từ khu vực đường đôi chui qua nút thắt đến giao lộ chưa đầy 500m, song có thời điểm mất 30 phút đến gần một giờ để qua khỏi khu vực này, tiếp tục lên cao tốc hoặc sang đại lộ Mai Chí Thọ.

Nhánh N1.2 giúp xe từ đường Lương Định Của đi thẳng lên cao tốc, không phải dừng đèn đỏ, đang thi công dở dang. Nhà thầu đã hoàn thành các trụ T3-T8 nhưng chưa thể thi công mố M1 và hai trụ T1, T2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo đại diện Ban Giao thông, tiến độ dự án chậm do còn vướng khoảng 22.012m², tương đương hơn 2,2 ha, thuộc Khu đô thị phát triển An Phú trong lộ giới đường Lương Định Của, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến nút giao.

Hiện nhánh N1.2 thuộc gói thầu XL13 đã hoàn thành kết cấu từ trụ T3 đến T8 trong phạm vi nút giao, song chưa thể thi công mố M1 và hai trụ T1, T2 nằm trên đường Lương Định Của. Đây là nhánh cầu giúp xe từ Lương Định Của đi thẳng lên cao tốc mà không phải dừng đèn đỏ.

Cùng với đó, hạng mục mở rộng đường Lương Định Của lên bốn làn, đoạn từ Mai Chí Thọ đến Nguyễn Hoàng, gồm phần đường, thoát nước, vỉa hè và chiếu sáng, cũng chưa thể triển khai.

Nhiều hạng mục đưa vào khai thác góp phần kéo giảm ùn tắc tại nút giao phức tạp nhất cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Vướng mặt bằng kéo dài khiến dự án nút giao An Phú, khởi công cuối năm 2022, phải điều chỉnh thời gian hoàn thành toàn bộ sang quý II/2027.

UBND TPHCM đang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ, phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/11. Chủ đầu tư cho biết khi được bàn giao đủ mặt bằng, nhà thầu sẽ huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thành nhánh N1.2 trong khoảng 5 tháng.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ tăng khả năng kết nối khu Đông TPHCM với cảng Cát Lái và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời góp phần giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông thành phố.