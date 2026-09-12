Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 11h30 ngày 6/9 tại Castrop-Rauxel. Theo một phát ngôn viên cảnh sát, chiếc xe cứu thương đang trên đường di chuyển về hướng Habinghorst sau cuộc gọi khẩn cấp. Ngay sau khi đi qua đoạn đường tại Ringelrodtweg, xe cứu thương gặp một ô tô đi theo chiều ngược lại. Theo cảnh sát, tài xế xe cứu thương phát hiện cửa sau phía bên lái của chiếc ô tô bất ngờ mở ra nên lập tức giảm tốc độ.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau đó, một bé trai bất ngờ từ trong xe bị ngã ra khỏi cửa và rơi xuống đường trong khi chiếc ô tô vẫn đang di chuyển. Tài xế xe cứu thương đã cố gắng đánh lái để tránh nhưng không thể ngăn hoàn toàn vụ va chạm.

Bé trai 18 tháng tuổi được các nhân viên cứu hộ sơ cứu ngay tại hiện trường trước khi đưa đến bệnh viện. Em bé bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Đường Pöppinghauser tạm thời bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Theo cảnh sát, chiếc ô tô do một phụ nữ 24 tuổi, sống tại Castrop-Rauxel, điều khiển. Trên xe còn có một trẻ nhỏ khác ngồi ở hàng ghế sau.

Em bé bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác nguyên nhân vụ tai nạn. Các điều tra viên đang xem xét nhiều khả năng, trong đó có việc bé trai không được cố định đúng cách bằng thiết bị an toàn như ghế trẻ em trên xe, hoặc hai đứa trẻ có thể đã xảy ra tranh giành, cũng có thể cậu bé tự mở dây an toàn và mở cửa.

Hiện chưa có kết luận cụ thể nào về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, qua đó cũng cho thấy vai trò của khóa trẻ em (child lock) trên ô tô, một tính năng có thể giúp hạn chế nguy cơ trẻ tự ý mở cửa khi xe đang di chuyển.

Nhiều người dễ nhầm rằng chỉ cần khóa cửa trung tâm là trẻ ngồi phía sau sẽ không thể mở cửa, nhưng thực tế hai cơ chế này có chức năng khác nhau. Khóa cửa trung tâm chủ yếu dùng để khóa hoặc mở các cửa xe từ hệ thống điều khiển chung, trong khi child lock được thiết kế riêng để ngăn cửa phía sau mở từ bên trong.

Khi được kích hoạt, cửa sau chỉ có thể mở từ bên ngoài, giúp hạn chế tình huống trẻ nhỏ nghịch tay nắm cửa và tự mở cửa khi xe đang chạy. Với những gia đình thường xuyên chở trẻ nhỏ, việc kiểm tra child lock và sử dụng đúng cách trước mỗi chuyến đi là một thao tác đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với an toàn.

Theo Bild.de

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