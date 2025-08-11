Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8/8 tại thành phố Cherepovets (tỉnh Vologda, Nga) giữa một xe cứu thương đang đưa người đi cấp cứu và một chiếc sedan màu đen.

Video từ camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc xe cứu thương đang bật còi hú, lao qua ngã tư đường Lenin – Sovetsky thì bất ngờ bị một chiếc Citroën do nam thanh niên 19 tuổi điều khiển đâm thẳng vào sườn bên lái với tốc độ cao.

Cú va chạm mạnh khiến xe cứu thương lật nhào, trượt dài qua giao lộ trong tiếng hốt hoảng của người xung quanh. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy phần thân xe cứu thương bị biến dạng, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Vụ tai nạn làm 5 người bị thương, gồm 3 nhân viên y tế, tài xế và một bệnh nhân trên xe.

Trên toàn thế giới, việc nhường đường cho xe cứu thương là quy tắc bắt buộc nhằm đảm bảo xe chở bệnh nhân hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp có thể di chuyển nhanh nhất. Các tài xế phải giảm tốc, tránh sang bên hoặc dừng hẳn khi nghe còi, thấy đèn ưu tiên, bất kể đang ở làn nào.

Quy định này không chỉ bảo vệ tính mạng người cần cấp cứu mà còn thể hiện ý thức và trách nhiệm của mỗi công dân khi tham gia giao thông.

(Theo Newsflare)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!