Chiều 15/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026.

Tại buổi họp báo, đại diện C03 cho biết, đến nay, vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Mai (bên trái) và ông Hoàng Kim Khánh (bên phải). Ảnh: BCA

Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa và 7 người liên quan về tội "Buôn lậu".

Theo C03, thẩm mỹ viện Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Tính riêng ba sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Tất cả những sản phẩm giá rẻ này được Mai và Khánh nhào nặn thành hàng cao cấp, bán cho khách hàng.

Các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng… đều được Mai và Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) với giá chỉ 30.000 đến 150.000 đồng/sản phẩm. Sau đó, các sản phẩm này được vận chuyển qua Hong Kong (Trung Quốc), nơi đặt hai công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hong Kong, kèm hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức tổng giám đốc. Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng bà Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả. Qua đó 162 loại mỹ phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, giao nộp 12 siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.