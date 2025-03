XEM CLIP: (Nguồn: OFFB)

Sáng 15/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ tạo dáng chụp ảnh trên đường ray. Lúc này, đoàn tàu đang đến gần, hai người này vẫn thản nhiên bước trên đường ray, mặc cho lái tàu phải phanh gấp và kéo còi liên tục.

Hình ảnh 2 người phụ nữ đi trên ray tàu hỏa. Ảnh chụp màn hình

Cũng theo hình ảnh trong clip, khi đoàn tàu đến gần, chỉ cách khoảng 10 mét, người phụ nữ mặc váy đen mới nhảy xuống khỏi đường ray.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 17h20 ngày 12/3 tại Km54 thuộc khu gian Hướng Lại - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đoàn tàu trong sự việc mang số hiệu 3206.

Sự việc không gây thiệt hại về người và đoàn tàu nhưng thể hiện ý thức kém của 2 người phụ nữ về tuân thủ an toàn giao thông. Khu vực trên nằm hoàn toàn trong hành lang an toàn đường sắt. Còn theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị đã đề nghị đơn vị chức năng vào cuộc để làm rõ.