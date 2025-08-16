Ngày 16/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi thông tin phản ánh về số điện thoại "đường dây nóng”, Cục trưởng Cục CSGT đã nắm bắt được những thắc mắc, khó khăn, bức xúc của người dân về sát hạch, GPLX.

Theo đó, hiện số lượng GPLX bản cứng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, do đang thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định.

CSGT Hà Nội tổ chức sát hạch GPLX. Ảnh: Đình Hiếu

Để tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, Cục CSGT cho biết các trường hợp thi sát hạch GPLX đạt yêu cầu là đủ điều kiện để điều khiển phương tiện trên đường.

Trường hợp đã thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX thành công trên hệ thống, người dân cũng được phép lái xe trên đường.

Cục CSGT yêu cầu CSGT kiểm soát GPLX trên môi trường điện tử, không được đòi hỏi GPLX bản cứng.

Người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát GPLX trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số GPLX (nếu có), hoặc số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX trực tiếp).

Trường hợp CSGT không chấp nhận việc kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi buộc phải có GPLX bản cứng, người dân có thể phản ánh lên Cục CSGT để được hỗ trợ giải quyết.