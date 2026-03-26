Việc áp dụng phương pháp kiểm định khí thải mới từ đầu tháng 3 đang khiến tỷ lệ xe trượt đăng kiểm tăng mạnh, đồng thời kéo theo nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về nguy cơ hư hỏng động cơ khi kiểm định.

Trên các hội nhóm người dùng ô tô, đặc biệt là cộng đồng sử dụng xe diesel, hàng loạt bài đăng xuất hiện với nội dung cảnh báo “đạp lút ga gây hỏng máy”, “gãy tay biên”, thậm chí “cháy xe ngay tại trung tâm đăng kiểm”. Điều đáng nói, phần lớn các thông tin này chưa được kiểm chứng đầy đủ, nhưng lại dễ dàng tạo hiệu ứng tâm lý dây chuyền.

Nhiều chủ xe máy dầu đời cũ bắt đầu tỏ ra lo lắng, thậm chí trì hoãn việc đưa xe đi đăng kiểm vì sợ “tiền mất tật mang”, đồng thời cho rằng quy trình thử tải ở vòng tua cao có thể làm bộc lộ hoặc đẩy nhanh các hư hỏng tiềm ẩn trong động cơ đã xuống cấp.

Không ít hình ảnh, video đăng tải tràn lan trên mạng xã hội về việc xe bị hỏng, bốc cháy trong quá trình kiểm tra khí thải. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, ông Nguyễn Tô An - Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã nhận được rất nhiều đoạn video, hình ảnh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, đặc biệt là Tiktok nói về việc xe bị hỏng trong quá trình kiểm tra khí thải. Trong đó, không ít video, hình ảnh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, đi kèm những lời bình mang tính quy chụp.

"Sau khi chúng tôi xem và xác minh thì ở những cơ sở đăng kiểm này không có chuyện đó, các video hình ảnh hoàn toàn được cắt ghép, nguỵ tạo, thậm chí là sản phẩm của AI. Thông tin này khiến nhiều người dân cảm thấy hoang mang, lo sợ, như kiểu phía cơ sở đăng kiểm phá xe của người ta vậy", ông An chia sẻ.

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm, đơn vị đang tiến hành tổng hợp bằng chứng về video, hình ảnh, bài đăng từ các tài khoản mạng xã hội để gửi cho phía cơ quan công an điều tra, xác minh và xử lý.

Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cần nghiêm khắc xử lý "fake news" gây hoang mang trên mạng xã hội.

Theo lý giải của Cục Đăng kiểm Việt Nam, về mặt kỹ thuật, việc một chiếc xe bị vỡ lốc máy, gãy tay biên hoặc tăng tốc mất kiểm soát (cuồng máy/rồ máy) khi chạy ở vòng tua tối đa chỉ xảy ra do 2 nguyên nhân: Bộ điều tốc đã bị hỏng hoặc bị cố tình tháo bỏ/chỉnh sửa sai quy định của nhà sản xuất xe để chở quá tải. Thứ hai là động cơ không được bảo dưỡng định kỳ, hệ thống cơ khí đã mòn, mỏi, lọt dầu bôi trơn lên buồng đốt...

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành, trách nhiệm bảo dưỡng, bảo đảm tình trạng kỹ thuật của phương tiện giữa hai kỳ kiểm định hoàn toàn thuộc về chủ xe.

"Một động cơ không thể chịu đựng được phép thử gia tốc tự do tại cơ sở đăng kiểm trong vài giây chính là một phương tiện không đủ điều kiện an toàn tối thiểu. Nếu phương tiện mang mầm bệnh đó tham gia giao thông, chở nặng và leo dốc/đổ đèo, nguy cơ vỡ máy, mất phanh động cơ gây tai nạn thảm khốc là rất cao. Việc kiểm định đã giúp loại bỏ rủi ro này cho xã hội", lãnh đạo Cục Đăng kiểm chia sẻ thêm.