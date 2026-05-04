Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng nhiều xe bán tải (pickup) có tải trọng dưới 950kg vốn được xem là ô tô con thì nay bị xếp vào xe tải, kéo theo hàng loạt thay đổi về làn đường, tốc độ và phạm vi lưu thông.

Anh Nguyễn Đ.N. (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết trước đây anh sử dụng xe bán tải như ô tô con để đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, thông tin lan truyền gần đây khiến anh lo ngại xe bán tải sẽ phải đi đúng làn xe tải và chịu giới hạn tốc độ thấp hơn, gây bất tiện khi di chuyển.

Trước phản ánh của người dân, Bộ Xây dựng khẳng định việc phân loại ô tô tải pickup thuộc nhóm xe tải (ô tô chở hàng) theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT không phải quy định mới.

Ngay từ năm 2003, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 về phân loại ô tô theo mục đích sử dụng đã xác định xe pickup chở hàng thuộc nhóm ô tô tải.

Quy định này sau đó được trích dẫn, áp dụng xuyên suốt trong các văn bản liên quan đến kiểm định, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Đến năm 2010, khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bản sửa đổi tiêu chuẩn này, tiêu chí phân biệt giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup có điều chỉnh, nhưng bản chất xe pickup chở hàng vẫn được xếp là xe tải.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, Thông tư 53/2024/TT-BGTVT chỉ kế thừa các tiêu chuẩn đã có, không làm thay đổi cách phân loại đã được duy trì hơn 20 năm qua.

Liên quan đến lo ngại xe bán tải phải đi làn xe tải, bị hạn chế vào nội đô hoặc áp dụng tốc độ như xe tải, Bộ Xây dựng cho biết việc phân luồng, quy định thời gian và khu vực lưu thông không chỉ dựa vào phân loại phương tiện, mà thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý giao thông và chính quyền địa phương.

Các địa phương sẽ căn cứ điều kiện hạ tầng, nhu cầu đi lại và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để tổ chức giao thông phù hợp, không áp dụng cứng nhắc.

Như vậy, theo cơ quan chức năng, thông tin về việc “đột ngột” thay đổi phân loại xe bán tải là chưa chính xác. Việc xếp xe pickup vào nhóm ô tô tải đã tồn tại ổn định từ nhiều năm trước; còn quy định cụ thể khi lưu thông sẽ do từng địa phương quyết định.



Cách phân biệt xe bán tải là ô tô con hay xe tải

Thông tin với VietNamNet, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc phân biệt xe bán tải là ô tô con hay xe tải không chỉ dựa vào mốc tải trọng 950kg như nhiều người vẫn nghĩ. Việc phân loại được dựa trên 3 yếu tố chính.

Thứ nhất là kết cấu xe, bao gồm thiết kế tổng thể, khoang chở người và khoang chở hàng.

Thứ hai là diện tích thùng hàng. Nếu sàn chở hàng phía sau có diện tích đủ lớn (tối thiểu từ 1m² trở lên), được tính theo chiều dài nhân với chiều rộng thực tế của thùng xe, thì đây là dấu hiệu của xe thiên về chở hàng.

Thứ ba là tương quan giữa khả năng chở hàng và chở người. Cơ quan quản lý quy đổi mỗi người tương đương 65kg. Nếu khối lượng hàng hóa cho phép chở chiếm tỷ lệ lớn so với khối lượng người, phương tiện sẽ được xác định là xe chở hàng và xếp vào nhóm xe tải.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các tiêu chí này đã được quy định từ năm 2003, sau đó cập nhật vào các năm 2007 và 2010. Thông tư 53/2024 chỉ kế thừa lại, không đặt ra quy định mới.

Hiện nay, cách phân loại này là căn cứ để áp dụng các chính sách liên quan đến nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, đăng kiểm và lưu hành xe. Vì vậy, cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện thay đổi cách phân loại xe bán tải một cách đột ngột như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

