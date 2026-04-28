Ngày 28/4, liên quan vụ 2 người đàn ông rơi xuống sông Tiền tử vong sau tiệc sinh nhật trên tàu du lịch, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác định, tàu du lịch chở hành khách nói trên đã hết đăng kiểm từ ngày 18/12/2025 và hết niên hạn vào ngày 31/12/2025.

Phương tiện này không đăng ký vận chuyển hành khách, vi phạm quy định như: Không thông báo cho quản lý cảng, hoạt động ngoài giờ quy định của Cảng du thuyền Mỹ Tho tại cầu phao số 2. Ông N.V.L (chủ phương tiện) và ông N.V.T (thuyền trưởng) chịu trách nhiệm đối với vụ việc này.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp, vào 17h ngày 18/4, ông T. nhận lời ông L. điều khiển tàu xuất phát từ nhà ông L. (tại cồn Thới Sơn), khi đó trên phương tiện có 4 người. Sau đó, tàu cập bến vào khu vực cầu phao Cảng Du thuyền Mỹ Tho để đón thêm 8 hành khách để di chuyển trên sông Tiền.

Đến 21h cùng ngày, tàu này cập vào cầu phao số 2 của Cảng Du thuyền Mỹ Tho để cho khách lên bờ, phát hiện ông V.V.T (ngụ Đồng Tháp) và T.Q.S. (ngụ TPHCM) mất tích.

Qua làm việc, ông T. thừa nhận điều khiển phương tiện theo đề nghị của ông L. vào cảng du thuyền để đón khách.

Còn ông L. trình bày người tham gia trên tàu là người thân, bạn bè để tổ chức sinh nhật. Ông biết phương tiện đã hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn nhưng vẫn tự ý hoạt động.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiện Chí

Như VietNamNet đưa tin, tối 18/4, hai ông S. và T. cùng một nhóm người tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch do anh N.T.T điều khiển.

Trong quá trình dự tiệc, hai người có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về.

Sau khi tàu cập bến, các hành khách lần lượt rời tàu. Khi hai ông S. và T. bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Đến tối 19/4, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể ông T. trên sông Tiền, khu vực thuộc phường Mỹ Tho. Đến khoảng 11h ngày 20/4, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể ông S. trên sông Tiền, gần chân cầu Rạch Miễu 2.

Theo yêu cầu của người nhà hai nạn nhân, Công an phường Đạo Thạnh cho người nhà cam kết không khiếu nại thắc mắc về sau và bàn giao thi thể cho người nhà để tổ chức an táng.