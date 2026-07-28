Sẽ yêu cầu địa phương rà soát

Trước phản ánh của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về tình trạng biển báo gây ức chế cho lái xe, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý, tổ chức giao thông đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) trao đổi với VietNamNet rằng trường hợp giảm tốc quá một cấp (như từ 120km/h xuống dưới 100km/h hoặc từ 90km/h xuống 60km/h), phải bố trí biển báo chuyển tiếp để phương tiện có đủ khoảng cách giảm tốc an toàn theo TCVN 5729.

Với đường cao tốc, ông Điệp khẳng định không được giảm tốc đột ngột từ 120km/h xuống 60km/h hoặc từ 90km/h xuống 50-60km/h mà không có biển báo chuyển tiếp.

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, một số vị trí còn tồn tại biển báo chưa hợp lý chủ yếu nằm trên các tuyến giao thông nông thôn, đường do địa phương quản lý.

Việc bố trí biển báo tốc độ bất hợp lý có thể khiến phương tiện phải giảm tốc đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh minh họa

Ông Điệp cho biết, trên cơ sở kết quả cuộc họp với Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ đề nghị các địa phương tổng rà soát việc tổ chức giao thông, trong đó có hệ thống biển báo tốc độ, để kịp thời điều chỉnh những vị trí chưa phù hợp, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

"Các quy định hiện hành đều đã có. Vấn đề là ở một số nơi việc tổ chức thực hiện còn chưa đồng đều, cần tiếp tục rà soát, khắc phục", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam nói.



Biển báo theo khung giờ: Ý tưởng không dễ triển khai

Một nội dung khác được nhiều doanh nghiệp vận tải đề xuất là chỉ giới hạn tốc độ theo giờ tại khu vực trường học, thay vì áp dụng 24/24 giờ.

Về vấn đề này, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng đây không phải ý tưởng mới và cơ quan quản lý đã nghiên cứu từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc triển khai trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn.

Theo phân tích của cơ quan quản lý, lịch học của học sinh hiện nay rất đa dạng. Ngoài giờ học chính khóa còn có các hoạt động ngoại khóa, thời gian đưa đón cũng khác nhau giữa từng trường và từng gia đình.

Nếu quy định một khung giờ cố định sẽ có nguy cơ bỏ sót những thời điểm học sinh vẫn lưu thông trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặt khác, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định rõ các trường hợp người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ.

Ngoài ra, nếu bổ sung quá nhiều thông tin về khung giờ trên biển phụ sẽ khiến hệ thống báo hiệu giao thông trở nên phức tạp, gây khó quan sát và có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

"Cơ quan quản lý luôn đặt an toàn của học sinh và người dân lên hàng đầu. Vì vậy, việc áp dụng biển báo theo giờ cần được đánh giá rất kỹ trước khi triển khai", ông Điệp cho biết.



Hướng tới điều hành giao thông bằng AI

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, về lâu dài, việc điều hành giao thông sẽ không chỉ dựa vào biển báo cố định mà còn từng bước ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cục và các thành phố lớn đang triển khai chương trình ứng dụng AI trong điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Hệ thống có thể theo dõi lưu lượng phương tiện theo thời gian thực để điều chỉnh chu kỳ đèn, tối ưu khả năng thông hành tại các nút giao.

Tuy nhiên, việc triển khai trên diện rộng cần nguồn kinh phí rất lớn. Chỉ riêng hệ thống quốc lộ và các tuyến đường đô thị chính đã có hơn 10.000 cụm đèn tín hiệu giao thông cần được đầu tư, nâng cấp.

"Chúng tôi đều mong muốn giao thông hiện đại, thông minh và thuận lợi hơn, nhưng cũng phải tính toán đến lộ trình phù hợp với nguồn lực", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam chia sẻ.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho rằng áp lực giao thông hiện nay không chỉ đến từ cách tổ chức biển báo mà còn do hạ tầng đường bộ đang phải gánh khối lượng lớn vận tải hành khách và hàng hóa.

Trong khi đó, vận tải đường sắt và đường thủy vẫn chưa phát huy hết vai trò chia sẻ với đường bộ. Phương án tăng tỷ trọng vận chuyển hàng hóa đường dài bằng đường sắt hoặc đường biển sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tai nạn và giảm chi phí logistics.

"Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định về tổ chức giao thông để vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, mọi thay đổi đều phải được đánh giá đầy đủ tác động trước khi áp dụng", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.