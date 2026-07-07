Tại tọa đàm "Xe bán tải: Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức ngày 7/7, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý và Tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết đơn vị đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ hệ thống biển báo hạn chế thời gian lưu thông đối với xe tải.

Theo ông Điệp, các biển báo cấm xe tải sẽ được điều chỉnh để không áp dụng với xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn. Trên các tuyến, làn đường đang cấm xe tải, cơ quan quản lý sẽ bổ sung, điều chỉnh hệ thống báo hiệu nhằm bảo đảm phù hợp với quy định mới tại Nghị định 241/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6.

Ảnh minh hoạ Đình Quý.

Ông Điệp cho biết việc điều chỉnh không đồng nghĩa với việc thiết kế một loại biển báo riêng cho xe bán tải. Theo quy chuẩn hiện hành, hệ thống báo hiệu đường bộ không có ký hiệu riêng cho phương tiện này, trong khi hình vẽ trên biển báo chỉ mang tính biểu tượng nên không thể phân biệt xe bán tải với các loại xe tải khác.

Vì vậy, giải pháp được lựa chọn là lắp biển phụ, ghi rõ xe bán tải cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn không thuộc diện bị cấm lưu thông theo khung giờ, làn đường hoặc tuyến đường áp dụng đối với xe tải.

Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, về bản chất kỹ thuật, xe bán tải cabin kép vẫn được xếp vào nhóm xe tải. Nghị định 241 chỉ cho phép phương tiện này lưu thông như xe con nhằm tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện, đăng ký hay đăng kiểm.

Sau khi Nghị định 241/2026 được ban hành, khung pháp lý về tổ chức giao thông đối với xe bán tải cơ bản đã hoàn thiện. Vấn đề còn lại là các địa phương sớm triển khai đồng bộ để quy định nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết những điều chỉnh tại Nghị định 241 nhận được sự đồng thuận của người sử dụng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Theo vị này, khâu quan trọng nhất hiện nay là tổ chức thực hiện thống nhất trên cả nước.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc sớm rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo sẽ giúp quy định mới được áp dụng đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng xe bán tải, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh Nghị định 241 chỉ điều chỉnh quy định về tổ chức giao thông, không thay đổi các tiêu chí kỹ thuật hoặc căn cứ phân loại phương tiện để tính thuế. Vì vậy, chính sách thuế đối với xe bán tải vẫn giữ nguyên.