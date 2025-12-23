Ngày 11/11, Cục Hải quan cho biết, trong tháng 10/2025, đơn vị đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành nhiều đề án quan trọng, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN). Số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 10% so với tháng trước, tạo đà quan trọng để hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 10/2025 đạt 42,05 tỷ USD, giảm 1,5% (tương ứng giảm 621 triệu USD). Kim ngạch nhập khẩu đạt 39,44 tỷ USD, giảm 1% (giảm 379 triệu USD). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 81,49 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu 2,6 tỷ USD.

Hoạt động nghiệp vụ của công chức hải quan. Ảnh: Bùi Hồng

Tính lũy kế 10 tháng năm 2025, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2% (tăng 54,56 tỷ USD); nhập khẩu đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% (tăng gần 58,18 tỷ USD). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, với mức xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Trong lĩnh vực thu ngân sách, từ ngày 01/10 đến 31/10/2025, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 41.564 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước (tăng 3.770 tỷ đồng). Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/10/2025, số thu đạt 379.816 tỷ đồng, bằng 92,4% dự toán được giao, bằng 80,8% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 32.384 tỷ đồng).

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được triển khai quyết liệt trong bối cảnh thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, chênh lệch giá lớn làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và tiền tệ qua biên giới.

Hoạt động này tập trung tại các tuyến biên giới phía Nam giáp Campuchia, giáp Lào và trên tuyến hàng không qua các sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng các loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Trong tháng, tuyến đường biển tiếp tục chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.021/1.793 vụ, chiếm 56,9% tổng số vụ, tập trung tại các cảng biển lớn thuộc Chi cục Hải quan khu vực II, III và XII. Tuyến đường bộ ghi nhận 542 vụ (30,2%), chủ yếu tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia. Tuyến hàng không phát hiện 105 vụ (5,85%), trị giá vi phạm ước tính 122 tỷ đồng, tăng 39 vụ so với tháng 9/2025.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ; chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực rà soát, tự kiểm tra, nâng cao hiệu quả kiểm soát hải quan. Đồng thời, Cục tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ xây dựng Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tăng cường hợp tác với Hải quan Campuchia và chuẩn bị tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VII.

Kết quả từ ngày 15/9 đến 14/10/2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính 1.856 tỷ đồng; số thu NSNN xấp xỉ 46,1 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 15/12/2024 đến 14/10/2025, phát hiện và xử lý 15.121 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 19.551 tỷ đồng; số thu NSNN đạt 710,33 tỷ đồng.

Trong công tác phòng, chống ma túy, từ ngày 15/9 đến 14/10/2025, cơ quan Hải quan chủ trì, phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 13 vụ với 19 đối tượng, thu giữ gần 25 kg ma túy các loại. Lũy kế từ ngày 15/12/2024 đến 14/10/2025, đã phát hiện, bắt giữ 165 vụ với 213 đối tượng, thu giữ hơn 2,3 tấn ma túy các loại.

Những kết quả đạt được trong tháng 10/2025 cho thấy nỗ lực lớn của Cục Hải quan trong việc tăng tốc thực hiện nhiệm vụ, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và hoàn thành các mục tiêu năm 2025.

Tiến Dũng