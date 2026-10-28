Chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhiều cư dân chung cư mới phát hiện chưa kê khai nghĩa vụ thuế dù đã mua nhà từ nhiều năm trước.

Theo quy định, ngày 31/10 hàng năm là thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc diện chịu thuế.

Theo Điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và Điều 3 Thông tư 153/2011 của Bộ Tài chính, người được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất để xây dựng nhà ở bán, cho thuê là người nộp thuế. Khi quyền sử dụng đất được chuyển nhượng, nghĩa vụ thuế thuộc về bên nhận chuyển nhượng.

Thuế TP Hà Nội cho biết, đất ở đô thị, nông thôn, bao gồm đất xây dựng chung cư, thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thuế đối với căn hộ được tính dựa trên phần diện tích đất phân bổ cho từng căn hộ.

Như vậy, theo cơ quan thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà chung cư là nghĩa vụ tài chính bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất gắn với căn hộ chung cư.

Cư dân chung cư thuộc diện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với phần diện tích đất được phân bổ cho căn hộ. Ảnh: Hoàng Hà.

Thực tế, không ít cư dân chưa nắm rõ quy định nên dù mua căn hộ và sinh sống tại chung cư nhiều năm vẫn chưa thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Chị Bảo Hân ở phường Định Công (Hà Nội) mua căn hộ chung cư từ năm 2019. Do không để ý đến nghĩa vụ thuế, đến nay chị mới đến cơ quan thuế làm thủ tục kê khai.

Lo lắng chậm thủ tục, chậm nộp lại bị phạt, chị xin nghỉ việc 1 ngày để mang hồ sơ ra trụ sở Thuế cơ sở 13 Hà Nội theo hướng dẫn của tổ dân phố.

Chị Hân là một trong những trường hợp không nhận được thông báo thuế hoặc không có thông tin về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng eTax Mobile, có thể trực tiếp đến Thuế cơ sở 13 TP Hà Nội để được hướng dẫn kê khai để nộp thuế.

Khi đi, người dân cần mang theo căn cước công dân và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất để phục vụ việc kê khai.

Chị Hân cho biết, khi đến Thuế cơ sở 13, chị thấy nhiều người cũng đang chờ được hướng dẫn về kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đến lượt, chị Hân cũng được cán bộ thuế hỗ trợ hoàn thiện thủ tục.

Sau khoảng 30 phút, số tiền thuế và tiền chậm nộp đối với căn hộ rộng 76m2 của gia đình đã hiển thị trên ứng dụng eTax Mobile. Chị thực hiện nộp thuế trực tiếp qua ứng dụng, với tổng số tiền hơn 155.000 đồng.

Tương tự như chị Hân, nhiều người dân ở chung cư hiện cũng đang gấp rút thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong những ngày này để kịp hoàn tất đúng hạn theo quy định.

Có nơi, tổ trưởng dân phố nhiệt tình nhận 'vác tù và hàng tổng", tin nhắn được gửi vào nhóm cư dân "ai bận cần em hỗ trợ nộp hồ sơ kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì mang bản photo sổ đỏ và CCCD nộp cho em nhé. Em sẽ hướng dẫn khai hoặc khai giúp cho từng nhà có nhu cầu và nộp hộ luôn".

Theo tìm hiểu, việc triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 qua ứng dụng eTax Mobile đã và đang được các phường ở Hà Nội tổ chức trong thời gian này.

Chẳng hạn, tại UBND phường Hoàng Liệt, đợt cao điểm được triển khai trong giờ hành chính, từ ngày 27/10 đến ngày 31/10 để hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đất.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, việc không kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ngoài nghĩa vụ tài chính phát sinh, người dân cũng có thể gặp vướng mắc khi thực hiện các thủ tục liên quan đến nhà đất. Khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế hoặc làm thủ tục cấp, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), cơ quan chức năng có thể yêu cầu hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Một vấn đề khác là việc đối soát nghĩa vụ thuế có thể mất nhiều thời gian nếu căn hộ đã được mua bán từ lâu nhưng chưa kê khai hoặc thông tin chủ sở hữu chưa được cập nhật đầy đủ. Khi rà soát lại, số tiền thuế còn thiếu có thể cộng dồn qua nhiều năm, khiến người dân phải giải trình và hoàn thiện hồ sơ.

Vì vậy, người sở hữu căn hộ chung cư nên chủ động kiểm tra thông tin thuế trên eTax Mobile. Nếu chưa có dữ liệu hoặc chưa rõ tình trạng nghĩa vụ thuế, người dân cần liên hệ cơ quan thuế hoặc UBND phường để được hướng dẫn kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lần đầu là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo nộp thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế thực hiện nộp thuế một lần trong năm, chậm nhất vào ngày 31/10. Riêng năm 2026, do ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy, hạn nộp được xác định là ngày làm việc tiếp theo, tức ngày 2/11/2026.