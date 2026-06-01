Không yêu cầu đóng mã số thuế cũ sau khi cập nhật căn cước

Cục Thuế cho biết, trong quá trình quản lý đăng ký thuế, một số cơ quan thuế còn gặp vướng mắc khi xử lý trường hợp cá nhân được cấp nhiều hơn một mã số thuế (MST) và việc cập nhật số định danh cá nhân đối với các MST có thông tin chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để thống nhất thực hiện, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 86/2024 của Bộ Tài chính về đăng ký thuế.

Theo hướng dẫn, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ tự động tích hợp các MST có thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào số định danh cá nhân, hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

Đối với các MST có trạng thái 10 “MST chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân”, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế để cập nhật số định danh cá nhân nhằm đảm bảo dữ liệu thuế được tích hợp đầy đủ.

Cục Thuế nhấn mạnh, cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế thực hiện thủ tục đóng các MST đã được cấp sau khi hoàn thành việc cập nhật số định danh cá nhân khớp đúng với dữ liệu dân cư.

Sau khi được tích hợp, các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế và giấy tờ pháp lý đã sử dụng MST cũ vẫn tiếp tục có giá trị để thực hiện thủ tục hành chính về thuế và chứng minh nghĩa vụ thuế mà không phải điều chỉnh sang số định danh cá nhân.

Cục Thuế yêu cầu thống nhất xử lý trường hợp cá nhân được cấp nhiều mã số thuế, đồng thời đẩy mạnh cập nhật số định danh cá nhân để đồng bộ dữ liệu thuế. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo Cục Thuế, việc hợp nhất dữ liệu phải đảm bảo không làm mất thông tin lịch sử và không làm sai lệch nghĩa vụ thuế đã phát sinh của người nộp thuế.

Sau hợp nhất, số định danh cá nhân sẽ trở thành MST duy nhất dùng trong các giao dịch giữa cơ quan thuế với người nộp thuế cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, hệ thống quản lý thuế vẫn duy trì trường thông tin “MST nội bộ” để phục vụ xử lý nghiệp vụ trong nội bộ ngành thuế. Các MST đã cấp trước đây vẫn tồn tại trên hệ thống dưới dạng “MST nội bộ”.

Trong trường hợp cá nhân có nhiều MST, hệ thống sẽ tự động đánh dấu một “MST nội bộ” để xác định cơ quan thuế quản lý trực tiếp và dùng để hạch toán các nghĩa vụ thuế phát sinh sau thời điểm hợp nhất.

Các “MST nội bộ” còn lại sẽ không được hạch toán nghĩa vụ thuế mới, chỉ sử dụng để xử lý bù trừ nợ hoặc nộp thừa và sẽ bị khóa sau khi hoàn tất bù trừ.

Người nộp thuế có thể cập nhật số định danh cá nhân trực tuyến

Đối với MST có trạng thái 10 “MST chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân”, Cục Thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cá nhân có thể trực tiếp nộp hồ sơ theo mẫu 08-MST hoặc mẫu 20-ĐK-TCT tại cơ quan thuế quản lý, hoặc nơi thường trú, tạm trú đối với cá nhân không kinh doanh.

Trường hợp ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện thủ tục, đơn vị chi trả sẽ tổng hợp thông tin và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đối với hộ kinh doanh có MST ở trạng thái chờ cập nhật số định danh cá nhân, người nộp thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hộ kinh doanh theo quy định hiện hành. Dữ liệu sau đó sẽ được đồng bộ sang hệ thống quản lý thuế theo cơ chế một cửa liên thông.

Người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính tại địa chỉ https://dichvucong.mof.gov.vn.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị cơ quan thuế cập nhật trạng thái “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”, chủ hộ vẫn được cập nhật số định danh cá nhân để sử dụng làm MST của cá nhân.

Tuy nhiên, việc cập nhật này không làm thay đổi trạng thái “Không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. Hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục khôi phục MST để tiếp tục hoạt động, hoặc làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST nếu không còn kinh doanh.

Cục Thuế cho biết, việc chuyển đổi sang sử dụng số định danh cá nhân làm MST là bước cải cách quan trọng nhằm đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị thuế tiếp tục nâng cấp hệ thống ứng dụng để hỗ trợ người dân cập nhật số định danh cá nhân thuận lợi hơn trong thời gian tới.