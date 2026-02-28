Ông P.V.D - đại diện hộ kinh doanh đang sử dụng dịch vụ của một công ty giao hàng cho biết, sau khi hoàn tất dịch vụ, công ty đã phát hành hóa đơn điện tử với các thông tin thể hiện như sau:

Mục “Người mua hàng (Buyer)”: để trống; mục “Căn cước công dân (ID number)”: ghi mã số hộ kinh doanh; mục “Tên đơn vị (Company)”: ghi tên hộ kinh doanh; mục “Mã số thuế (Tax code)”: để trống; mục “Địa chỉ (Address)”: ghi địa chỉ hộ kinh doanh.

Trên hóa đơn không thể hiện mã số thuế của hộ kinh doanh tại chỉ tiêu “Mã số thuế”; thay vào đó, mã số hộ kinh doanh lại được ghi tại mục “Căn cước công dân”.

“Công ty lập và phát hành hóa đơn điện tử với cách thể hiện thông tin người mua như nêu trên có phù hợp với quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ hay không? Hóa đơn được lập theo cách thức này có bảo đảm điều kiện để hộ kinh doanh kê khai thuế và hạch toán chi phí hợp lệ khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành hay không?”, ông D. hỏi cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh băn khoăn việc có được ghi số định danh cá nhân thay mã số thuế trên hóa đơn. Ảnh minh họa

Trả lời về việc trên hóa đơn không thể hiện mã số thuế hộ kinh doanh tại mục “Mã số thuế” mà thay vào đó lại ghi mã số thuế hộ kinh doanh vào mục “Căn cước công dân”, Thuế cơ sở 3 TP Hà Nội cho biết, căn cứ Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định về sử dụng mã số thuế: “Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế”.

Điều 5 Thông tư số 86/2024 của Bộ Tài chính quy định về cấu trúc mã số thuế như sau:

“Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc quy định tại điểm k, l, n khoản 2 Điều 4 Thông tư này; đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó”.