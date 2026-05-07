Trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Theo Cục Thuế, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên tiếp tục kế thừa các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Nghị định 49/2025.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị tạm hoãn xuất cảnh khi thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Đối với người đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, việc tạm hoãn xuất cảnh áp dụng khi thuộc diện bị cưỡng chế thi hành thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên.

Riêng với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, dự thảo Nghị định quy định áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi đồng thời đáp ứng các điều kiện: không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế cho biết đây là điểm điều chỉnh so với Nghị định 49/2025. Theo quy định hiện hành, pháp luật không quy định ngưỡng nợ tối thiểu nên chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù nhỏ, người nộp thuế vẫn có thể thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau thông báo.

Theo Cục Thuế, thực tế đã có khoảng 7.100 người chủ động nộp thuế để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh. Ảnh: Nam Khánh

Cục Thuế cho rằng việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng nhằm xử lý bất cập đối với các khoản nợ rất nhỏ phát sinh do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan; đồng thời bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước áp dụng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định tiếp tục kế thừa quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài còn nợ thuế quá hạn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam nếu còn nợ thuế quá hạn.

Bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng là hợp lý

Theo Cục Thuế, đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng không phải là mở rộng hay siết chặt chế tài, mà là bước điều chỉnh theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi của cộng đồng người nộp thuế nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa hiệu lực quản lý thuế và quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế cho biết, theo quy định hiện nay, trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký thì chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù rất nhỏ, vẫn có thể bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh nếu quá 30 ngày chưa khắc phục sau thông báo.

Trong khi đó, dự thảo mới bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng trở lên, qua đó loại trừ nhiều trường hợp nợ nhỏ do sai sót kỹ thuật hoặc chậm cập nhật dữ liệu. Theo thống kê, hơn 50% người nộp thuế thuộc diện này có số nợ dưới 1 triệu đồng, nhưng chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế.

Nếu tiếp tục áp dụng cơ chế không có ngưỡng như hiện nay, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể ảnh hưởng đến nhiều người vì các khoản nợ rất nhỏ, trong khi hiệu quả thu hồi không tương xứng. Do đó, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng nhằm bảo đảm tính tương xứng giữa mức độ vi phạm và biện pháp quản lý.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, việc tạm hoãn xuất cảnh không chỉ dựa vào số tiền nợ thuế mà còn căn cứ vào việc người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, gây khó khăn cho công tác quản lý và thu hồi nợ.

Theo dự thảo, biện pháp này chỉ được áp dụng sau khi cơ quan thuế đã thông báo và người nộp thuế có 30 ngày để khắc phục nhưng không thực hiện. Thực tế đã có khoảng 7.100 người chủ động hoàn thành nghĩa vụ thuế để được hủy tạm hoãn xuất cảnh.

Do đó, Cục Thuế cho rằng mức ngưỡng 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở thực tiễn và dữ liệu quản lý rõ ràng.

Người nộp thuế được cảnh báo trước 30 ngày

Theo dự thảo Nghị định, trước thời điểm ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan quản lý thuế phải gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế thuộc diện áp dụng.

Khoảng thời gian này để người nộp thuế kiểm tra, đối chiếu số nợ, thực hiện nộp tiền thuế, liên hệ cơ quan thuế xử lý sai sót dữ liệu hoặc chủ động điều chỉnh kế hoạch xuất cảnh.

Thông báo sẽ được thực hiện đồng thời qua tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế hoặc cá nhân liên quan và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Đối với nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng; người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi nợ từ 500 triệu đồng, ngoài điều kiện nợ quá hạn từ 120 ngày trở lên, cơ quan thuế cũng phải thông báo trước 30 ngày để người nộp thuế chủ động khắc phục.

Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định, cơ quan thuế mới ban hành thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Theo Cục Thuế, quy trình này gồm 3 bước: xác định thuộc diện áp dụng, thông báo trước 30 ngày và chỉ thực hiện tạm hoãn xuất cảnh nếu người nộp thuế không khắc phục.

Cơ quan này nhấn mạnh đây là cơ chế theo hướng cảnh báo, tạo cơ hội khắc phục trước khi áp dụng biện pháp hạn chế quyền xuất cảnh.