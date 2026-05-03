Quy định mới về thuế và hoá đơn điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026 sửa đổi chính sách thuế, nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng và bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp nhỏ.

Song song với việc nới ngưỡng, Nghị định cũng bổ sung quy định theo hướng siết chặt quản lý đối với nhóm có quy mô lớn hơn. Cụ thể hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã có Công điện số 11 yêu cầu triển khai ngay việc miễn thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 1 tỷ đồng.

Từ 1/5, chuyển khoản trên 500 triệu phải chờ, hết thời 'lách luật' 24/7

Thực hiện theo quy định của Thông tư 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cung ứng dịch vụ thanh toán, các ngân hàng thông báo điều chỉnh tính năng chuyển tiền.

Theo đó, từ ngày 1/5, các giao dịch chuyển khoản trên 500 triệu đồng sẽ không còn được hệ thống tự động tách nhỏ để xử lý nhanh 24/7 như trước mà phải chuyển sang luồng xử lý thông thường.

Với quy định nêu trên, khách hàng có giao dịch trên 500 triệu đồng có thể chủ động tách thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng. Khi đó, các giao dịch này vẫn được xử lý theo hình thức chuyển khoản nhanh 24/7 mà không phải chờ ngân hàng xử lý.

Nợ thuế từ 1 triệu đồng và 'địa chỉ ma' có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế.

Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cùng với đó, dự thảo nghị định cũng giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như quy định hiện hành. Quy định này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người nộp thuế.

Lãi suất giảm, ngân hàng đua tặng ô tô, iPhone để hút tiền gửi

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường đã giảm trong tháng 4 tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Theo khảo sát tại các ngân hàng, cuộc đua tăng lãi suất tiết kiệm gần như chấm dứt, các chương trình cộng thêm lãi suất cũng dần biến mất.

Thay vào đó, nhiều ngân hàng công bố các chương trình ưu đãi cho người gửi tiền bằng các món quà từ phổ thông cho đến cơ hội trúng ô tô, trúng chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Giá điện sinh hoạt cao nhất 3.460 đồng/kWh, hộ dân đua lắp điện mặt trời mái nhà

Lo ngại hoá đơn tiền điện tăng cao chóng mặt trong các tháng mùa hè nắng nóng khi giá điện sinh hoạt cao nhất lên tới 3.460 đồng/kWh, hàng nghìn hộ gia đình ồ ạt lắp điện mặt trời mái nhà để chủ động nguồn điện sinh hoạt.

Mới đây, Bộ Công Thương đã thông tin về Kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay của bộ này. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, phấn đấu mỗi năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp điện mặt trời gắn với hệ thống BESS để giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Doanh nghiệp kinh doanh vàng vay vàng trong dân: Không cấm nhưng ai dám cho vay?

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trang sức được vay vàng trong dân với lãi suất thỏa thuận phù hợp với pháp luật dân sự để phục vụ sản xuất. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể về cơ chế, cách thức huy động, thu mua vàng trong dân.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp vay vàng trong dân là việc không bị cấm theo quy định, nhưng rủi ro lớn khiến cả người vay lẫn cho vay đều dè chừng.

Dịch vụ thông tin tín dụng không được gián đoạn quá 4 giờ

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2021 (Nghị định 58) của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Theo đó, công ty thông tin tín dụng có phương án bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin; có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng quá 4 giờ làm việc.

Chia cổ tức tiền mặt 30%, cổ đông lo LPBank hụt hơi trong cuộc đua tăng vốn

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cổ đông đã thông qua tờ trình của hội đồng quản trị về việc chi cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%.

Qua đó, LPBank trở thành ngân hàng có tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất trên thị trường hiện nay.

Việc chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 30% khiến cổ đông LPBank lo ngại ngân hàng có thể gặp áp lực về vốn, bị “hụt hơi” trong cuộc đua tăng vốn điều lệ giữa các ngân hàng.