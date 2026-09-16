Đoạn video hậu trường phim Thế giới vạn hoa ghi lại cảnh Cúc Tịnh Y treo mình bằng dây cáp từ độ cao khoảng 30m, tương đương một tòa nhà 10 tầng, đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Sina, nữ diễn viên chỉ dùng một tay bám dây, thả người xuống với tốc độ nhanh, giữ nguyên biểu cảm trong suốt quá trình rơi và tiếp đất an toàn, dứt khoát. Phân đoạn được quay lặp lại 5-6 lần ở nhiều góc máy khác nhau để ê-kíp chọn ra thước phim ưng ý nhất.

Cúc Tịnh Y từng chia sẻ sợ độ cao nhưng khi tham gia cảnh quay này, cô quyết định không dùng diễn viên đóng thế mà tự mình thực hiện. Thông tin trên khiến cộng đồng mạng chia thành 2 luồng ý kiến. Một bộ phận khen ngợi tinh thần làm nghề nghiêm túc, số khác lại bày tỏ lo ngại về an toàn trường quay, cho rằng phía dưới khu vực quay không có đủ lớp đệm bảo hộ.

Cúc Tịnh Y trong cảnh quay đang gây chú ý. Ảnh: Tư liệu

Trong Thế giới vạn hoa, Cúc Tịnh Y vào vai Tô Lục Hạ - nhân vật vốn xuất thân là tuyến phụ nhưng liên tục xuyên qua nhiều thế giới song song để thay đổi những kết cục bi thảm. Phim thuộc thể loại vô hạn lưu kết hợp xuyên không, chuyển thể từ tiểu thuyết Vạn tra chiêu hoàng của tác giả Thời Đại Mạn Vương, dự kiến lên sóng vào cuối năm 2026.

Tính đến thời điểm phim còn đang quay, số lượt đặt xem trước trên Tencent Video đã vượt 1,11 triệu, cho thấy sức hút không nhỏ của dự án.

Cúc Tịnh Y là nữ chính duy nhất của phim, lần lượt đóng cặp với 12 nam diễn viên ở 12 thế giới riêng biệt, mỗi thế giới mang bối cảnh và thể loại khác nhau, từ cung đấu, ngôn tình đô thị đến giả tưởng, hài hước. Việc phải nhập vai nữ chính ở nhiều tuyến truyện chỉ trong vài tập mỗi phần được xem là thử thách không nhỏ với diễn xuất của cô, trong bối cảnh định dạng phim ngắn nhiều thế giới song song đang là xu hướng mới thu hút khán giả Trung Quốc nhờ nhịp độ nhanh, tình tiết cô đọng.

Hai năm trở lại đây, sự nghiệp diễn xuất của Cúc Tịnh Y có nhiều khởi sắc. Từ hình ảnh gắn với những vai ngọt ngào, đơn giản, cô dần lấn sân sang các nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn. Ở phim Hoa gian lệnh công chiếu năm 2024, người đẹp một lúc đảm nhận 2 vai diễn có tính cách trái ngược hoàn toàn. Trong Nguyệt lân ỷ kỷ, cô hóa thân hồ ly tinh vừa mê hoặc vừa tinh nghịch, hay trêu chọc người khác - vai diễn giúp thành tích phát sóng của phim có thời điểm vượt qua Bạch nhật đề đăng của Địch Lệ Nhiệt Ba khi 2 tác phẩm chiếu cùng khung giờ.

Dù nhiều năm bị gắn mác bình hoa di động vì ngoại hình nổi bật hơn diễn xuất, những nỗ lực gần đây của Cúc Tịnh Y trong các cảnh hành động mạo hiểm và những vai diễn đa sắc thái đang dần thay đổi cách khán giả nhìn nhận về cô.

Cảnh quay gây chú ý của Cúc Tịnh Y:

Video: TikTok