Ngày 15/9, ELLE đưa tin Elle Fanning tiếp tục thu hút sự chú ý trên thảm đỏ Emmy 2026.

Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế màu xanh với phom dáng ôm gọn, thanh thoát. Điểm nhấn nằm ở phần lưng được thiết kế mở, tạo khoảng hở vừa đủ để tôn vóc dáng mà vẫn giữ vẻ sang trọng. Tạo hình lần này mang đến hình ảnh trưởng thành, tinh tế hơn so với vẻ đẹp cổ tích cô từng thể hiện trên thảm đỏ Oscar.

Elle Fanning khoe lưng trần trên thảm đỏ.

Tại Emmy năm nay, Elle nhận được 2 đề cử với Margo’s Got Money Troubles: Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hài và Series hài xuất sắc. Ở hạng mục thứ 2, cô được ghi nhận với vai trò nhà sản xuất điều hành.

Margo’s Got Money Troubles được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2024 của nhà văn Rufi Thorpe. Elle cho biết cô đã đọc cuốn sách từ sớm và nhanh chóng bị cuốn hút bởi câu chuyện cũng như cách xây dựng nhân vật.

Nữ diễn viên nhận thấy tác phẩm có tiềm năng trở thành một series hấp dẫn, đồng thời tin rằng những nhân vật có cá tính sẽ thu hút nhiều diễn viên muốn tham gia.

Elle cùng chị gái Dakota Fanning đảm nhận vai trò sản xuất thông qua công ty Lewellen Pictures.

Với Elle và Dakota, việc cùng thực hiện những dự án có các nhân vật nữ phức tạp cũng là một định hướng quan trọng của Lewellen Pictures. 2 chị em đặc biệt quan tâm đến những câu chuyện về tình bạn nữ, các mối quan hệ giữa phụ nữ và những khía cạnh đa chiều của cuộc sống.

Nữ diễn viên rạng rỡ trên thảm đỏ:

Elle Fanning sinh năm 1998, bắt đầu đóng phim từ năm 3 tuổi khi đảm nhận vai Lucy lúc nhỏ trong I Am Sam (2001).

Cô gây chú ý với The Door in the Floor (2004) và sau đó ghi dấu qua nhiều tác phẩm như: The Curious Case of Benjamin Button, Super 8, We Bought a Zoo và Maleficent.

Ảnh, Video: Vanity Fair Espana