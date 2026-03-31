Ngày 31/3, tờ Sohu đưa tin Shanghai Siba Culture Media đã gửi đơn tố cáo Cúc Tịnh Y (32 tuổi) liên quan nghi vấn kê khai thu nhập không đầy đủ. Vụ việc hiện đã được cơ quan thuế Thượng Hải tiếp nhận xử lý.

Theo tài liệu được công bố, thu nhập kê khai của Cúc Tịnh Y năm 2024 khoảng 11 triệu NDT (khoảng 41 tỷ đồng), trong đó gần 5 triệu NDT từ công ty quản lý cũ, phần còn lại từ các nguồn khác. Tuy nhiên, phía tố cáo cho rằng thu nhập thực tế có thể lên tới hơn 50 triệu NDT (khoảng 90 tỷ đồng) từ phim ảnh, quảng cáo và sự kiện.

Cúc Tịnh Y đang vướng vào scandal lớn nhất sự nghiệp.

Đáng chú ý, cát-xê dự án Nguyệt Lân Kỷ được cho khoảng 16 triệu NDT (60 tỷ đồng), cùng nhiều khoản thu từ tạp chí, sự kiện và quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các con số này chưa có cơ sở xác thực và có dấu hiệu bị thổi phồng.

Tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và Shanghai Siba Culture Media đã kéo dài nhiều tháng. Trước đó, công ty quản lý cũ yêu cầu nữ diễn viên bồi thường 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) do chấm dứt hợp đồng, trong khi phía cô khẳng định hợp đồng đã hết hạn từ giữa năm 2024 và cáo buộc công ty làm giả chữ ký trong phụ lục gia hạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý, trong khi cả 2 bên chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Tuy nhiên, ồn ào này đã ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Cúc Tịnh Y, khi bộ phim Nguyệt Lân Kỷ nhiều lần bị hoãn phát sóng, đồng thời các hoạt động nghệ thuật cũng bị thu hẹp trong thời gian qua.

